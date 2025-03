Máme radost že, jsme se tu sešly, říkají české medailistky. Atletika se nemusí spoléhat na třicátníky

Čeští atleti mají za sebou další šampionát, na kterém potvrdili, že generační obměna začíná přinášet výsledky. Na halovém mistrovství Evropy vybojoval v nizozemském Apeldoornu stříbro třiadvacetiletý výškař Jan Štefela a ženskou štafetu na 4 x 400 metrů dovedla k bronzu finišmenka Lurdes Gloria Manuel, která je ještě o čtyři roky mladší.

„Ani teď nemůžu uvěřit, že máme bronzovou medaili na mistrovství Evropy. Jsem za to strašně ráda. Do poslední zatáčky jsem z boku cítila, jak se na mě dotahuje Španělka. Ale říkala jsem si, že mám kolík a musím ho dotáhnout do cíle,“ svěřila se Radiožurnálu Manuel.

Na juniorské mistryni světa v běhu na 400 metrů byla vidět obrovská radost i několik minut po závěrečném závodě celého šampionátu. V nohách už měla rozběh, semifinále i finále individuální čtvrtky, ve které skončila těsně pod stupni vítězů, ale na dráze to nebylo vůbec znát a jednoznačně potvrdila pozici hvězdy českého kvarteta.

A to i přesto, že se teď sešla výjimečná generace v této disciplíně. „Mám obrovskou radost, že jsme se takhle sešly. Poprvé konečně v pořádné sestavě. Předvedly jsme úžasný výkon, díky za to,“ potvrzuje Tereza Petržilková.

„I když jsme neběžela tak rychlý mezičas, tak štafeta je o celkovém výsledku. Díky Lu a ostatním holkám jsme překonaly národní rekord a máme bronz, takže je to super,“ doplňuje slova Petržilkové také Lada Vondrová.

Ta se v Apeldoornu nepotkala s ideální formou, na rozdíl od překážkářky Nikolety Jíchové, kterou ale na individuální čtvrtce rozhodčí diskvalifikovali kvůli vyšlápnutí z dráhy.

„Mrzelo mě to, ale hodila jsem to už za hlavu. Brala jsem to, že už se stalo a do štafety jsem šla s čistou hlavou. I když jsem věděla, že mám teď reputaci kopyta, a že to nesmím pokazit a zlepšit,“ usmívala se především překážkářka Nikoleta Jíchová, další z nastupující generace nadějných atletů.

Češky vybojovaly bronz ve výjimečně rychlém finálovém závodě, ve kterém si pět ze šesti štafet vytvořilo národní rekordy a ten český padl po přesně 28 letech, o víc než tři sekundy. A tím dalším pozitivem je, že reprezentace už nespoléhá jen na třicátníky.