Maňasová na národním mistrovství zaběhla nejlepší čas sezony, na evropském šampionátu cílí na finále

Pouhé dvě setiny sekundy dělily sprinterku Karolínu Maňasovou od vlastního národního rekordu v běhu na 60 metrů. Na halovém republikovém šampionátu v Ostravě zaběhla čas 7 celých a 17 setin sekundy, a navázala tak na povedenou minulou sezonu, ve které se dostala třeba i do semifinále olympijských her. Ostrava 7:43 23. února 2025

Karolína Maňasová | Foto: Sona Maleter | Zdroj: Profimedia

„Když to tak řeknu, tak tohle mistrovství pro mě bylo jako trénink. Rychlostní trénink jsem zvládla za 7.60, takže mě to vůbec nemrzí. Jsem ráda, že jsem zaběhla letošní nejlepší čas,“ říkala velmi spokojená Karolína Maňasová po finále hladké šedesátky.

Její nadšení pramenilo hlavně z toho, že nemá ještě vyladěnou formu podle představ.

„S trenérem jsme se dohodli, že tady půjdeme z plného tréninku, takže jsem neměla žádný předzávodní rytmus. Trénuji normálně a poté jsme si řekli, že to zkusíme a uvidíme, co z toho bude. Ten čas mě právě dost překvapil a myslím, že to je super ukazatel k blížícímu se halovému mistrovstvímu Evropy,“ pokračuje Maňasová.

Ten odstartuje v polovině března v nizozemském Apeldoornu a sprinterky tam čeká netradiční soutěž - rozběhy, semifinále i finále se odehraje v rozmezí šesti a půl hodin. Maňasová si z toho ale těžkou hlavu nedělá a vzhledem k tomu, že v letošních evropských tabulkách je aktuálně sedmá a pokukuje tak po slušném umístění.

„V hlavě mám takový cíl, na který si věřím a myslím, že bych na něj mohla mít. Nějakou představu i s rezervou mám, ale nebudu říkat, jaký čas. Řeknu jenom to, že pokud mi všechno vyjde, tak by chtěla být ve finále,“ usmívá se trojnásobná halová česká šampionka na šedesátce, která by v Nizozemsku chtěla zaútočit na vlastní národní rekord. Na venkovní stovce je pak vítkovická závodnice v českých tabulkách těsně druhá za Jarmilou Kratochvílovou.