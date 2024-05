Silný vítr, křeče do stehna nebo těsný finiš. Běžec Vebr se svým premiérovým maratonem protrápil

Atlet Patrik Vebr při svém maratonském debutu dlouho dominoval souboji o republikový titul, ale v Praze byl nakonec rád za stříbrnou medaili. Talentovaný běžec se druhou polovinou závodu (vedoucího z velké části podél Vltavy) protrápil a premiérový triumf mezi českou vytrvaleckou špičkou nakonec slavil Martin Edlman. Praha 22:19 5. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Účastníci Pražského maratonu a mistrovství České republiky | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: Profimedia

„Nečekal jsem, že budu sbíhat ostatní tak rychle. Myslel jsem, že jsou více vepředu, ale když jsem je viděl, dodalo mi to sil,“ byl v cíli velmi překvapený Martin Edlman z toho, že si nakonec doběhl pro republikový titul na Pražském mezinárodním maratonu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž z Pražského maratonu a republikového mistrovství

Ještě 10 kilometrů před cílem byl přitom mimo medailové pozice v českém pořadí, ale atletům před ním začaly výrazně ubývat síly a naopak ryzí amatér Edlman, který má atletiku jen jako zábavu, dokázal zrychlit.

„Myslel jsem na top pětku, to by bylo super. Do závodu jsem šel s tím, že to rozběhnu volněji a když budou síly, tak budu tempo stupňovat. Mám z toho super pocit,“ říkal v cíli Edlman.

Naopak Patrik Vebr - vítěz posledních dvou pražských půlmaratonů - při svém maratonském debutu musel hodně bojovat hlavně se svou psychikou, aby se vůbec dostal až do cíle na Staroměstském náměstí.

Pražský maraton patřil Etiopanům, nejrychlejší z Čechů a republikovým šampionem je Martin Edlman Číst článek

„Už od 25. kilometru jsem dobíhal, vůbec jsem nepočítal s tím, že doběhnu první. Já už to skoro vzdal, chtěl jsem to prostě doběhnout. To, že jsem dokončil, bylo takové malé vítězství. Tempo přepálené nebylo, myslím, že na tento čas mám naběháno, ale neběželo se mi dobře. A dost foukalo, od šestnáctého kilometru jsem běžel často sám,“ přibližoval Vebr po závodě, ve kterém podle něj výsledným časům mohlo uškodit to, že na letošním Pražském mezinárodním maratonu nebyla až taková konkurence, aby se dalo běžet ve skupině a schovat před větrem.

A v cílové rovince nakonec musel o druhé místo bojovat s Tomášem Edlmanem, tedy bratrem vítězného Martina, a Petrem Pechkem.

„Věděl jsem, že z těch kluků mám největší rychlost a skoro by to byla ostuda s nimi ve finiši prohrát. Překvapilo mě ale, že tak 500 metrů před cílem, kdy jsem chtěl zabrat, mě chytla křeč do pravého stehna, tak jsem musel povolit. Nechal jsem si to tak na posledních 25 metrů,“ mluvil Patrik Vebr o tom, že i přes protrápený závod, dokázal ještě v posledních metrech zrychlit a ve finiši porazit své české soupeře - až na Martina Edlmana.

Závod ovládl Etiopan Hayle, ale i od něj čekali organizátoři rychlejší čas než dvě hodiny, osm minut a 44 sekund - pomalejší vítěz Pražského maratonu byl naposledy v roce 2017.

MČR V MARATONU | Premiéra mezi muži, další titul pro matadorku mezi ženami. Mistry ČR v maratonu jsou Martin EDLMAN, který dosáhl na své první republikové zlato napříč disciplínami, a Petra PASTOROVÁ, jež naopak na maratonu triumfovala už pošesté. Gratulujeme! pic.twitter.com/Hu19F1UexB — Česká atletika (@czatletika) May 5, 2024