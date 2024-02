Třetí nejlepší čas v historii Česka. Běžkyně Hrochová si v maratonu předčasně zajistila účast na olympiádě

„Závod byl náročný, ale i díky tomu výsledky vlastně krásný. Ale ještě teď mě bolí nohy,“ říká po čerstvém úspěchu Tereza Hrochová.

Sedmadvacetiletá atletka splnila olympijský limit časem dvě hodiny, 26 minut a 38 sekund. Zhruba o dvě a půl minuty tím překonala osobní rekord, který zaběhla v roce 2021 při svém prvním maratonu v životě. Od té doby se tomu času nemohla přiblížit.

„Já jsem se o to pokoušela už v loňském roce dvakrát, bohužel tam vždy byly komplikace. Loni to pro mě bylo smolné, tak jsem si říkala, že už to musí vyjít. A ono se to povedlo, takže mám velkou radost,“ hlásí rodačka z České Lípy.

Nové osobní maximum Hrochové je zároveň třetím nejrychlejším českým časem o tři sekundy za Evou Vrabcovou Nývltovou a zhruba minutu za rekordem Moiry Stewartové. Ten česká vytrvalkyně se skotskými kořeny zaběhla v prosinci ve Valencii. A Hrochová vysvětlovala, proč právě zimní závody ve Španělsku prospívají dobrým výkonům.

„Jsou svižné, Valencie bývá nejrychlejší, v Seville je také rychlá. Počasí je tu příznivé, ke konci a během poslední půlhodiny už ale bylo opravdu teplo,“ říká Tereza Hrochová, která pod pěti kruhy poběží podruhé.

Pravá olympijská atmosféra

Při své premiéře v japonském Sapporu v roce 2021 skončila na 58. místě. Teď hlavně doufá, že si vychutná plnohodnotnou olympijskou atmosféru.

„Já doufám, že to bude úplně jiné. Měli bychom v olympijské vesničce a měla by tam být pravá atmosféra, ne to, co se dělo v době covidu a po covidu. Snad to bude olympiáda v tom pravém slova smyslu,“ přeje si Hrochová, která přiznala, že ještě nestudovala olympijskou trať. Nejdřív se soustředila na splnění limitu, zbytek přijde později.

„Vůbec ještě nemám ani naplánovaný. Sezona ještě pokračuje, musíme plánovat dál. Chceme vymyslet, na které závody kromě olympiády ještě půjdu,“ řekla Radiožurnálu Sport druhá česká maratonkyně kvalifikovaná na letošní letní olympijské hry.

Osobní rekord, třetí nejlepší čas historie a hlavně…♥️ Splněný olympijský limit do Paříže! #RoadToParis2024



Tereza Hrochová po téměř třech letech zlepšila své maximum a zaběhla v Seville maraton za 2:26,38. ⏱️ O 12 sekund rychleji než je OH limit stanovený Mezinárodní… pic.twitter.com/nHektkFnUG — Český olympijský tým (@olympijskytym) February 18, 2024