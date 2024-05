Maratonkyně Joglová končí ve 36 letech profesionální kariéru. Zaměří se na trénink hobby běžců

Běžkyně Marcela Joglová v 36 letech ukončila vrcholovou kariéru. Dvacáté ženě maratonu na mistrovství světa 2019 v Dauhá a účastnici olympijských her v Tokiu pochroumaný pravý kotník neumožňuje naplno trénovat. Od operace na podzim 2022 startovala jen loni na Grand Prix v Praze. Konec kariéry oznámila před nedělním Pražským maratonem a k důvodům se vrátila na pondělním setkání s novináři. Praha 17:23 6. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Marcela Joglová ukončila profesionální kariéru ve 36 letech kvůli vleklým zdravotním problémům | Foto: Ondřej Bičiště / MAFRA / Profimedia

Její potíže s kotníkem mají hlubší kořeny než operaci výrůstků a přetrženého vazu, kterou podstoupila zhruba před rokem a půl. „Problém je to, že jsem byla operovaná už před sedmnácti lety, kdy byl natřikrát zlomený. A když se do toho teď rýplo podruhé, tak se to na tom odrazilo. Tam de facto není chrupavka, je to před sešroubováním napevno. To se asi nevyplatí pokoušet a jít do bolesti,“ přiblížila Joglová svůj aktuální zdravotní stav.

Kotník ji bolí každé ráno, omezuje ji v běžném životě. „Určitě nastavíme nějakou léčbu, protože nedělat nic není řešení,“ uvedla vytrvalkyně, která nyní hodně jezdí na kole a plave. „Chodím si i zaběhat, ale je to běh do deseti kilometrů. Není to na to, abych týdně běhala 200 kilometrů, to je nereálné,“ doplnila.

Několik měsíců věděla, že je konec. „Od prosince. Tam byl první doktor, který mi řekl takovéhle nálezy a ať neblázním. Ještě jsem tomu dala šanci silovým tréninkem, rehabilitací, ale neviděla jsem tam žádné zlepšení. Tam už jsem asi tušila, že to nepůjde, ale neměla jsem sílu s tím jít ven,“ svěřila se.

Z fitness trenérky olympioničkou

Nyní už považovala za nezbytné vystoupit ohledně své budoucnosti otevřeně. „Dost lidí se mě ptalo, kdy mě uvidí na závodě, tak mi přišlo fér to říct. Sbírala jsem energii, zpracovávala jsem to. Vybafla na mě fotka z RunCzechu před dvěma lety, tak mi problesklo hlavou, že teď je ten čas,“ popsala impulz. V roce 2022 doběhla na maratonu v Praze sedmá a získala český titul. Pak ještě obsadila 24. příčku na mistrovství Evropy v Mnichově.

Vypracovala se z běhající fitness trenérky v profesionální běžkyni, která to dotáhla až na olympijské hry.

„Teprve teď si to všechno uvědomuju. Teprve teď mi to všechno zpětně dojíždí. Vidím to, že možná jsem dala někomu naději. Viděla jsem tam včera na maratonu ty hobby běžce a vlastně jsem viděla sebe. Začínala jsem při práci, brzo ráno. Běžela jsem první půlku v děravých botách," vzpomínala a vhánělo jí to slzy do očí. „A to jsem si myslela, že jsem s koncem smířená,“ hlesla.

Věnuje se osobním tréninkům, vede kempy. „Co přibude dalšího, to je otevřené. Je mi šestatřicet, jsou na řadě i jiné role,“ dodala Joglová.