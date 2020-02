Do 31 let byla amatérkou, loňský šampionát v Dauhá ale maratonkyni Joglové zařídil profesionální smlouvu

Ještě před rokem chodila do práce a sport byl pro ní hlavně zábavou, teď je profesionální atletka a chce si splnit svůj olympijský sen. Marcela Joglová je totiž výjimečným úkazem, už má za sebou několik zaměstnání a do svých 31 let byla ryzím amatérem. To se ale změnilo po úspěchu na mistrovství světa v Kataru, kde skončila v maratonu dvacátá a mezi Evropankami byla šestá. Praha 19:16 15. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Marcela Joglová | Zdroj: ACS Dukla

V extrémním horku a dusnu v Dauhá nedokončilo závod 28 atletek včetně kompletní etiopské trojice a Marcela Joglová vybojovala nečekaný výsledek. Vždyť ještě v roce 2017 měla osobní rekord nad tři hodiny.

Vytrvalci mají nová pravidla pro použití obuvi, zákaz se vztahuje i na rekordmana Kipchogeho Číst článek

„Nejdříve jsem si běhala jen pro radost, pak jsme se začali občas připravovat na závody, kde se mi docela dařilo. Víceméně pokaždé jsem se vrátila alespoň s nějakým slušným umístěním, a to vás nutí se zamyslet nad tím, proč se do toho neopřít. Podařil se mi maraton v Dauhá a začali se mi ozývat trenéři, že tam vidí šanci na úspěch, tak jsem to zkusila,“ popisuje Radiožurnálu.

Joglová si vydělávala jako au pair, barmanka nebo u záchranky a ještě před podzimním šampionátem v Kataru pracovala jako kondiční trenérka. To se ale letos změnilo a všechno podřídila boji o olympiádu.

„Osekala jsem zaměstnání, spíš si jdu občas pohovořit s klientkami a tréninků mám s nimi poskrovnu. Zároveň mě zaměstnala Dukla. Teď už můžu říct, že mám zázemí a že je o mě postaráno. Soustředění v Keni už mám hrazeno. Tyto starosti šly stranou.“

Jediný pokus na limit

Právě do Keni Joglová v pondělí odletí a vrátí se až před dubnovým maratonem v Rotterdamu, ke kterému směřuje celou aktuální přípravu. Bude to její jediný pokus o olympijský limit, který je o více než sedm minut rychlejší než její osobní rekord.

Kipchogeho boty, se kterými zaběhl maraton ve Vídni, splňují i nové parametry, tvrdí firma Nike Číst článek

„Pokud něco chcete, musíte pro to něco obětovat. Je to velké riziko, ale šla jsem do toho. Zatím to vypadá, že se to vyplatilo,“ věří 32letá závodnice.

Joglová se letos poprvé připravuje jako profesionální atletka a fakt, že kvůli olympijským hrám opustila zaměstnání, nebere jako přehnané riziko a návrat do „běžné práce“ by pro ní neměl být tak náročný:

„Ze zdravotnictví už jsem dlouho pryč, nejsem si jistá, že bych se vracela zrovna tam. Au pair bylo spíš při studiu. Určitě by to bylo něco se sportem, ale kam mě to přesně zavede – jestli nějaké tréninkové kempy – to ještě nechávám otevřené,“ doplňuje Joglová, která ale v případě, že její kariéra půjde dál strmě nahoru, může třeba pět, deset i více let reprezentovat Českou republiku na velkých akcích.