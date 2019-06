Je nejlepší výškařkou a kritizuje poměry v Rusku. Lasickeneová se v Ostravě pokusila o světový rekord

Už přes tři roky nemůže reprezentovat svoji zemi, ale stále je jedním z mála ruských atletů, kteří se mezinárodních soutěží účastnit můžou. Ruska Maria Lasickeneová je největší současnou hvězdou ve výškařském sektoru a potvrdila to i novým rekordem ostravské Zlaté tretry, kde se dokonce pokoušela o světový rekord. Ostrava 13:09 21. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vítězná ruská výškařka Marija Lasickeneová | Foto: Petr Sznapka | Zdroj: ČTK

Tak, jak se v Ostravě šestadvacetiletá dvojnásobná mistryně Maria Lasickeneová představila, jí fanoušci z televize neznají. Při závodě atletka s kamennou tváří se v zákulisí usmívala a to jí vydrželo i po závodě.

„Moc se mi závody líbily. Znám to tady z loňského roku, kdy jsem byla v září na Kontinentálním poháru. Vím, že publikum v Ostravě atlety hodně podporuje, dodává sílu a energii. Čekala jsem, že to bude opět hlasité a mám velkou radost, že jsem se v takové atmosféře mohla pokusit o světový rekord,“ připomínala pro Radiožurnál své nadějné tři pokusy o překonání laťky ve výšce 210 centimetrů.

Nakonec vyhrála výkonem 206 centimetrů - výš se na světě dostala naposledy před osmi lety její krajanka Anna Čičerovová, která měla ale podobně jako hodně dalších Rusů problémy s dopingem.

Nejlepší světový výkon

A právě Lasickeneová se minulý týden pustila na Instagramu do celého atletického prostředí ve své zemi. Za velký problém označila to, že mají v Rusku stále významná postavení trenéři, kteří jsou přesvědčení o tom, že se bez dopingu vyhrávat nedá.

A po této ostré kritice ukázala, že je aktuálně nejlepší Ruskou atletkou. „Neřeším to, není to věc, na kterou bych se upínala. Snažím se udělat radost fanouškům a organizátorům a nesoustředím se na to, abych překonala světový rekord. To je moje psychologie,“ vracela se k pokusu o překonání 32 let starého světového rekordu Bulharky Stefky Kostadinovové.

Během závodu skvěle komunikovala s diváky, kteří jí většinou bouřlivě podporovali, ale výjimkou byl druhý skok na 210 centimetrech. Lasickeneová si dala ukazováček před pusu a rázem byl na stadionu úplný klid.

„Mlčeli. Poprosila jsem je, protože jsem to v tu chvíli tak cítila. V tu sekundu jsem se tak rozhodla, abych zkusila skočit v tichu a zkusila jsem se víc soustředit,“ řekla po suverénně nejlepším světovém výkonu roku v ženské výšce Maria Lasickeneová, která může na podzim v Kataru ovládnout třetí mistrovství světa v řadě. Ale podle přístupu největší země světa si ruskou hymnu pravděpodobně ani v případě úspěchu opět neposlechne.