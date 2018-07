Čeští atleti mají za sebou republikový šampionát, už v příštím týdnu je čeká mistrovství Evropy

O víkendu si zazávodili na republikovém mistrovství, příští týden budou už na tom evropském. Nezvykle krátká doba od sebe dělí dva zmíněné atletické šampionáty, pro většinu reprezentantů ale dobře, míní trojnásobný mistr světa a reprezentační šéftrenér Tomáš Dvořák. Během několika dní formu prý už jen tak neztratí. Kladno 8:38 30. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zuzana Hejnová při republikovém šampionátu na Kladně | Foto: Michal Krumphanzl | Zdroj: ČTK

„Myslím, že ti co se tady startovali a budou i na mistrovství Evropy se ukázali v dobrém světle,“ říká pro Radiožurnál po republikovém šampionátu šéftrenér reprezentace Tomáš Dvořák.

Čeští atleti za sebou mají republikový šampionát, reprezentační stálice si z něj odvezli tituly a také rozporuplné pocity před odletem na evropský šampionát v Berlíně

Třeba koulař Tomáš Staněk. Reprezentačního trenéra i sebe potěšil svým letošním nejlepším letním výkonem, titul bral za 21 metrů a 52 centimetrů.

„Trošku jsem to čekal, silově jsem na tom hodně dobře. Všechny pokusy měly energii a všechny by stačily na postup z kvalifikace. Pro mě bylo hlavní hodit dobré pokusy,“ popisuje Staněk.

Český rekordman už myslí na kvalifikaci evropské šampionátu, která ho čeká přesně za týden. A také Zuzana Hejnová své kladenské vítězství v čase 56,08 sekundy dává do souvislosti s berlínským mistrovstvím.

„Jako test to nedopadlo úplně optimálně. Myslela jsem si, že poběžím o něco rychleji. Je to hodně znát, že jsem měsíc nezávodila. Jsem ráda, že jsem se tady dvakrát proběhla, je to pro mě dobrý trénink. Nějakou bolest stále překonávám, na to už jsem si ale zvykla po těch letech,“ přiznává dvojnásobná mistryně světa.

Z tradičních lídrů reprezentační výpravy tak snad jen čtvrtkař Pavla Maslák doufá, že na závodech letní sezony nezačne tam, kde v Kladně skončil. Se svým výkonem podle svých slov totiž vůbec spokojený nebyl.

46 sekund a devět setin sekundy, takhle zlato získat nechtěl. Zvlášť když v rozběhu byl skoro o půl sekundy rychlejší.

„Je to otázka posledních několika let, že to neustále upadá, jako kdybych měl už vystřelené všechny náboje. Věřím, že tam se mi poběží lépe a k tomu by měla gradovat i forma,“ doufá před mistrovstvím starého kontinentu Maslák.

Třeba se mu to povede stejně jako před dvěma lety, kdy se radoval na evropském šampionátu ze stříbrné medaile.