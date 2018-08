‚Vadilo mi, že jsme neměli prostor.‘ Staňkovi netradiční kvalifikace koulařů nesedla

Jeden z největších českých favoritů na medaili z atletického mistrovství Evropy Tomáš Staněk bude ve finále. Kvalifikace koule ale českému rekordmanovi dala pořádně zabrat. A platí to i pro organizátory, kteří vrhačům připravili soutěž přímo v centru Berlína. Berlín 10:17 7. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Staněk při svém pokusu na HMS | Foto: Matt Dunham | Zdroj: AP/ČTK

Ve stínu pod mrakodrapy a kostelem císaře Viléma Tomáši Staňkovi do smíchu dlouho nebylo. Na potřebný limit 20 metrů a 40 centimetrů byl krátký každý z jeho pokusů a pražský rodák čekal až do konce třetí série, jestli mu výkon 19 metrů a 77 centimetrů dá šanci na další velké finále.

„Naštěstí v první skupině naházeli tužku. Ještě že tak. Nevěděl jsem, kdo jde přesně za mnou. Vždycky jsem odhodil a pořadí za sebou jsem už nesledoval, takže jsem šel hned za trenérem a samozřejmě jsem byl na sebe strašně naštvaný. A se svým „štěstím“ jsem tušil, že to nevyjde,“ řekl Staněk.

K pohodě Staňkovi nepřidala ani netradiční kvalifikace. U travnatého sektoru byli nalepení fanoušci, DJ a taky vrhači.

„Pořadatelé mi zakázali dojít za hrazení. Vadilo mi, že jsme fakt neměli prostor. Ani na rozcvičováku neudělali rovinku, rozcvičovali jsme se v hrbolatém parku. Jak jsem se těšil, že by to tady mohlo být fakt dobré, tak to bylo špatné,“ stěžoval si Staněk.

A už vůbec se mu nepozdávalo, že musel před posledním pokusem čekat, až do mikrofonu promluví jeho velký soupeř a už jistý postupující Němec Strohl.

„Kdybych byl vztahovačný, tak řeknu, že je to přímo na mě, abych nehodil. Ale ještě že nejsem vztahovačný. Ale je to hnus. Ač mám Němce jako publikum a organizátory rád, tak tohle by se nemělo dělat,“ řekl Tomáš Staněk.

Do úterního finále má tak český koulař další motivaci. Vrhat navíc Tomáš Staněk bude na olympijském stadionu, ne rampě před obchodním centrem.

