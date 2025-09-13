Měli by si propláchnout hlavu. Organizátoři na MS asi neví, jak jsou koulaři silní, stěžuje si Staněk
Koulař Tomáš Staněk postoupil na atletickém mistrovství světa v Tokiu do finále. V kvalifikaci se dostal na 20 metrů a 67 centimetrů a po druhé hodině odpoledne ho v sobotu čeká souboj s absolutní elitou.
Tomáši, gratulace k postupu do finále. Vypadalo to, že se neházelo tak daleko, že?
Ano, jsem za to rád. Chtěl jsem do toho závodu jít naplno, protože jsem dva měsíce netrénoval naplno a věděl jsem, že si nemůžu dovolit zajišťovat.
Dopadlo to super a můžu si dát pašáčka, protože po dvou a půl centimetrové díře a po tom, co mě tuhle sezonu provázelo, jsem spokojený.
To zranění prsního svalu jste necítil?
Ne, to ne. Mám trochu unaveno, ale to je spíš v hlavě, že je to odpracované. Trochu cítím únavu v prsním svalu a nechám si to trochu proplesknout a večer nanovo.
Čekal jste, že by 20, 66 mohlo stačit na finále?
Nebyl jsem si jistý, ale když jsem viděl, že to Abotunde dal, tak jsem to neřešil. Dal jsem do toho všechno a ono se mi to odměnilo.
Tušíte, že by to ve finále mohlo letět ještě dál?
Věřím, že ano. Bude to těžké, protože únava bude znát, ale chce to pořádně odbrzdit vlak a jde se do toho.
Znovu je to tady na velké akci v jeden den kvalifikace i závod, to už na to asi začínáte být zvyklý, ne?
Pomalu ani ne. To spíš by si ti šikulové, kteří to vymýšleli, měli propláchnout hlavu. V takových podmínkách, kdy máte vlhkost 80 procent, třicet stupňů, to není normální. Žádná jiná technická disciplína nemá. Buď se nám někdo mstí, nebo nás nemá rád a nebo ještě neví, jak jsme silní.