Na deštivém Odložilově memoriálu zazářil oštěpař Vadlejch, Ogrodníková a Staněk skončili druzí

Oštěpař Jakub Vadlejch hodil na Memoriálu Josefa Odložila 82,55 metrů a zvítězil se čtyřmetrovým náskokem na Poláka Dawida Wegnera. Nikola Ogrodníková nenavázala na výhry z let 2020 a 2022, výkonem 58,83 metru tentokrát v Memoriálu Dany Zátopkové skončila druhá. Čerstvý bronzový medailista z Diamantové ligy Tomáš Staněk byl s výkonem 20,60 metrů třetí ve vrhu koulí. Atletický mítink na Julisce provázel vytrvalý déšť. Aktualizujeme Praha 19:45 5. 6. 2023 (Aktualizováno: 20:24 5. 6. 2023)

Soutěž oštěpařek byla nakonec pouze pětičlenná, vedle Kolakové startovaly čtyři české závodnice. Ogrodníková výkonem 58,72 z první série vedla, ale třetím pokusem ji Kolaková přehodila.

Česká vicemistryně Evropy z roku 2018 se už zlepšila jen o jedenáct centimetrů. Na rozdíl od úvodního startu v sezoně v Rehlingenu nepřekonala šedesátimetrovou hranici.

„V Rehlingenu nám foukal protivítr, což pro mě je docela blbé, protože já hážu vysoko. Pořád se s tím peru, nenašla jsem ještě nějakou cestu, abych hody dávala níž. Dneska jsem zase měla problém s rozběhem, který jsem běžela tak zvláštně, nedělala jsem ten přeskok. Cítím se dobře, energie je, ale pořád to netrefuju dobře, což mi krade metry. A musíme s tím něco udělat,“ řekla svěřenkyně Jana Železného.

Cítila, že i dnes měla na 60 metrů. „Třeba ten jeden pokus, který jsem hodila docela dost vysoko, tak kdybych ho položila níž, tak si myslím, že by za šedesát letěl. Já se cítím v podstatě dobře, ale ještě nemám takovou kontrolu nad tím, co dělám. Musím to nějak vymyslet,“ dodala aktuálně nejlepší česká oštěpařka.

Největšími domácími hvězdami dnešního Memoriálu Josefa Odložila budou oštěpař Jakub Vadlejch a koulař Tomáš Staněk.

Výsledky Memorálu Josefa Odložila Muži:

1500 m: 1. Teki Abdurahman (Et.) 3:38,41, 2. Rizkí (Mar.) 3:38,68, 3. West (Brit.) 3:39,02, ...5. Davidík 3:39,84, 7. Friš 3:40,60, 10. Sasínek (všichni ČR) 3:43,03. 110 m př. (-1,4 m/s): 1. Dickson (USA) 13,59, 2. Sevler (Tur.) 13,78, 3. Mordi (Něm.) 13,81, ...6. Schubert (ČR) 14,00. 400 m př.: 1. Preis (Něm.) 49,06, 2. Müller (ČR) 49,14, 3. Derbyshire (Brit.) 49,84. Tyč: 1. Fritsch 555, 2. Winder (oba USA) 545, 3. Bárta (ČR) 535. Dálka: 1. Williams (USA) 785, 2. Meindlschmid 772, 3. Juška (oba ČR) 767. Koule: 1. Lincoln (Brit.) 20,65, 2. Staněk (ČR) 20,60, 3. Kokoško (Ukr.) 20,39. Oštěp: 1. Vadlejch (ČR) 82,55, 2. Wegner (Pol.) 78,25, 3. Čakšs (Lot.) 75,27, ...6. Jílek (ČR) 73,54. Ženy:

200 m (-0,4 m/s): 1. Baylarková (USA) 23,37, 2. Fontanaová (It.) 23,57, 3. Bryantová (USA) 23,64, ...5. Bendová 24,06, 6. Kožuškaničová (obě ČR) 24,35. 100 m př. (+0,1 m/s): 1. Barberová (USA) 13,10, 2. Kerekesová (Maď.) 13,17, 3. Šínová (ČR) 13,21. Výška: 1. Hrubá (ČR) 184, 2. Čumačenková (Ukr.) 180, 3. Gusinová (Řec.) 180. Tyč: 1. Lampelaová (Fin.) 430, 2. Pöschlová (ČR) 415, 3. Kleknerová (Maď.) 415. Oštěp: 1. Kolaková (Chorv.) 59,33, 2. Ogrodníková 58,83, 3. Gillarová (obě ČR) 58,63.