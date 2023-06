Letos jsem ještě nehodil pod 83 metrů, těší Vadlejcha. Další pokusy přidá na Odložilově memoriálu

V Praze na Julisce se v pondělí koná jubilejní 30. ročník Memoriálu Josefa Odložila. Jednou z hlavních hvězd tradičního atletického mítinku bude oštěpař Jakub Vadlejch, který je na začátku sezony ve skvělé formě. Na menším závodě v Jihoafrické republice triumfoval a na Diamantové lize v Dauhá byl druhý. Praha 7:10 5. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jakub Vadlejch | Foto: Iva Roháčková

„Letos mám za sebou dva závody. Zajímavá statistika, ze všech 12 hodů jsem ještě nehodil pod 83 metrů, což nevím, jestli se mi někdy povedlo ve dvou závodech po sobě. V Dauhá foukal úplně stejný vítr jako loni, ale loni nám to otočili a letos ne, takže ta série byla do extrémně špatných podmínek, takže o to to pro mě bylo cennější,“ vypočítává pro Radiožurnál Sport oštěpař Jakub Vadlejch.

Na Julisce by naopak Vadlejch a další oštěpaři měli mít ty nejlepší možné podmínky. Organizátoři kvůli nim totiž vyznačí dva sektory, aby se až pár hodin před závodem podle větru rozhodli, z jaké strany se bude házet.

„Jestliže očekáváme, že by Jakub Vadlejch mohl hodit přes 90 metrů, tak se budeme snažit přizpůsobit tak, že kdyby se obrátil vítr, tak jsme schopni zhruba tři hodiny před závodem změnit, ze které strany se bude házet. To budeme konzultovat i s Honzou Železným, trenérem a i s Jakubem Vadlejchem,“ říká za pořadatele ředitel závodu Miroslav Ševčík, který věří, že by Jakub Vadlejch mohl překonat i rekord memoriálu.

Trenér vidí zlepšení

Ten má hodnotu 90 metrů 56 centimetrů a už od roku 2000 ho drží Jan Železný – tedy současný trenér Jakuba Vadlejcha, který potvrzuje výbornou formu svého svěřence.

„Ta jeho stabilita výkonů a parametrů, nejen v házení, je úplně nejvýše a to je další ukázka toho, že si jen přeju, aby se nic nestalo a zůstal zdravý. On se mi v těch parametrech zlepšil ve všem, třeba skočnost, síla a koordinace, v tom je dobrý. On je i takový, že se těší na závody,“ chválí si trenér Jan Železný. Kromě fyzické formy Vadlejch oplývá i potřebným sebevědomím.

„Tuším, že když se technicky přiblížím ke svému ideálnímu hodu, tak v ten den na mě nikdo nemá,“ věří si oštěpař Jakub Vadlejch. Vstup na Memoriál Josefa Odložila je zdarma a hlavní program začne v 17 hodin.