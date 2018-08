Nadvláda bratří Ingebrigtsenů. Norské sourozenecké trio ovládlo dlouhé tratě na evropském šampionátu

Nor Jakob Ingebrigtsen je historicky prvním atletem, který na jednom mistrovství Evropy vyhrál závody na 1500 metrů a pět kilometrů. V Berlíně to dokázal dokonce během 24 hodin a pomohla mu také spolupráce s bratry, kteří jsou také elitními běžci. V 17 letech je tak jednou z největších hvězd šampionátu. Berlín 22:30 12. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bratři Ingebrigtsen v cíli závodu na 1500 metrů. Zleva Hendrik, Jakob a Filip Ingebrigtsenovi | Zdroj: ČTK/AP

Jakob Ingebrigtsen si ještě před cílem pětikilometrového závodu mohl dovolit pozdravit víc než šedesát tisíc na stadionu a na druhém místě jistil rodinný úspěch jeho bratr Hendrik. Letos nejrychlejší z norských sourozenců Filip pak nemohl běžet kvůli zlomenému žebru z berlínského závodu na 1500 metrů.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Hlavní běžeckou hvězdou na šampionátu je teprve 17letý Jakob Ingebrigtsen. Tomu v lepších výkonech pomáhají i jeho neméně úspěšní bratři

„Pracujeme opravdu tvrdě, abychom tohle dokázali. Cítím se úžasně a hlavě je to úspěch celého týmu. Jakmile vyhraje jeden z nás, je to jako bychom vyhráli všichni tři,“ podíval po závodě na pět kilometrů nejmladší z bratrů, který patří k největším talentům světové atletiky.

Ve stejném věku byl čtyřnásobný olympijský vítěz Mo Farah na pětikilometrové trati téměř o padesát sekund pomalejší a přitom větší budoucnost vidí Nor na trati 1500 metrů.

„Jsou to borci a toho mladého absolutně nechápu. V 17 letech zaběhnout takovýto čas, to mi hlava nebere. To je absolutně jiný vesmír,“ mluví o výjimečné patnáctistovce běžec Jakub Holuša.

Lukáš Hoďboď skončil na trati 800 metrů osmý, mužská štafeta doběhla ve finále sedmá Číst článek

Nejlepší český mílař prožil v Berlíně velké zklamání, když nepostoupil z rozběhu a norští bratři si podle něj úspěchy zaslouží.

„To je taková makačka. Trénuje je jejich otec, takže i z tohoto hlediska to musí být těžké. Musí mít obrovskou disciplínu,“ dodává Holuša.

„Mám štěstí, že můžu s Henrikem i Filipem trénovat každý den a společně se zlepšujeme. To je moje obrovská výhoda oproti ostatním atletům. Soupeřím každý den s běžci, kteří patří k nejlepším na světě. To je hlavní příčina toho, co jsem dokázal na šampionátu,“ přibližuje důvody svého dvojnásobného triumfu Jakob.

Ingebrigtsenovi mají v záloze ještě jedenáctiletou sestru a pětiletého bratra, kteří jak je v této rodině zvykem rádi běhají.

„Věříme si, cítíme se silní v každém závodu. Jakmile totiž nemyslíte na vítězství, tak vždycky prohrajete. Víme, na co máme natrénováno a když jsme psychicky silní, nic nás nezastaví,“ doplňuje v 17 letech jeden z nejlepších vytrvalců na světě.