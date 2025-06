Čeští atleti se udrželi mezi elitou. Na mistrovství Evropy družstev skončili na 11. místě, vyhrála Itálie

Čeští atleti obsadili na mistrovství Evropy družstev 11. příčku a navzdory oslabené sestavě se s přehledem udrželi v elitní divizi. Získali 283 bodů, na sestupovou 14. pozici měli bezpečný náskok 52 bodů. Titul obhájila Itálie, která nasbírala 431,5 bodu a porazila o 26 bodů Polsko. Třetí skončilo Německo. Madrid 22:25 29. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tyčkařka Amálie Švabíková | Zdroj: Profimedia

Český tým od začátku šampionátu neměl s bojem o záchranu problémy. Vedle sestoupivších týmů Ukrajiny, Finska a Litvy za sebou nechal ještě Řecko a Maďarsko. Ve srovnání s posledním ME družstev v Chořově si Češi pohoršili jen o dvě pozice.

1:38 Jsem zase zpátky, zářil Štefela po mistrovství Evropy družstev. Soutěž výškařů ovládl v osobním rekordu Číst článek

Předseda Českého atletického svazu Libor Varhaník v rozhovoru pro Českou televizi hodnotil výsledek veskrze pozitivně.

„Pro nás je to výtečná zpráva. Musíme si přiznat, že takhle oslabený tým jsem na evropském šampionátu dlouho neviděl. Přesto se podařilo ukázat, že ta síla české atletiky tu je,“ řekl.

O nejlepší individuální český výsledek se v závěrečném soutěžním dnu postarala děleným čtvrtým místem výškařka Michaela Hrubá.

Měla čistý zápis až do 191 centimetrů. Na 194 už neuspěla. Úplně stejně na tom byla Italka Idea Pieroniová, takže každá z nich přinesla týmu 12,5 bodu. „Obhájil“a jsem čtvrté místo, se kterým jsem sem přijela. Je to druhý nejlepší výkon sezony, takže je to určitě pozitivní,“ řekla Hrubá.

Šestou příčku obsadil v běhu na 200 metrů Tomáš Němejc, který výkonem 20,55 zaostal jen o tři setiny za osobním rekordem. Spokojený ale nebyl. „Běželo se mi super. O to víc mě mrzí čas, že nebyl podle mých představ. Chtěl jsem pod 20,50, možná ještě míň,“ uvedl.

Na šedesátimetrový pokus z úterní Zlaté tretry nenavázala oštěpařka Andrea Železná. Výkonem 54,96 skončila sedmá. „Vůbec jsem to dneska nemohla trefit, strašný prasata. Vůbec se divím, že to takhle někam letělo, spíš neletělo. Měla jsem být lepší než sedmá, co si budeme povídat,“ řekla. Soutěž vyhrála favorizovaná Řekyně Elina Tzéngková výkonem 62,23.

Lépe si v oštěpařském sektoru nevedl ani Martin Konečný. Náhradník za mistra Evropy Jakuba Vadlejcha nenavázal na pět dní starý osobní rekord 80,59 ze Zlaté tretry. S výkonem 71,70 obsadil 11. místo.

„Jsem na sebe strašně naštvaný, nejradši bych si nafackoval, zkazil jsem to. Takhle házet nejde,“ sypal si popel na hlavu.

Zklamaná kapitánka

Nedařilo se ani kapitánce týmu Kristiině Sasínek Mäki v běhu na 1500 metrů. Česká rekordmanka se protrápila ke 13. místu v nejhorším čase sezony 4:20,19.

„Běželo se mi úplně příšerně, je to strašná ostuda. Nevím, co s tím mám dělat, trápím se strašně. Mám jiný trénink a je těžké to nahodit,“ řekla běžkyně, která se od podzimu připravuje pod vedením švýcarského trenéra Louise Heyera.

Lépe si vedl její manžel Filip Sasínek, který se v závěru protlačil na šesté místo. V taktickém závodě dosáhl času 3:40,87. „Myslím, že to nebylo špatné, docela se to povedlo. Hlavně jsem porazil ty, co jsme potřebovali porazit,“ ocenil.

Na dalším ME atletických družstev v roce 2027 budou v elitní skupině po postupu ze 2. divize startovat Belgie, Slovinsko a Norsko.

Mistrovství Evropy družstev v atletice v Madridu: Konečné pořadí (po 37 soutěžích): 1. Itálie 431,5 bodu, 2. Polsko 405,5, 3. Německo 397, ...11. Česko 283. Muži: 200 m (vítr: +1,8 m/s): 1. Mo-Ajok (Niz.) 20,01, 2. Desalu (It.) 20,18, 3. Harries (Brit.) 20,25, ...6. Němejc (ČR) 20,55. 1500 m: 1. Nader (Portug.) 3:39,08, 2. Nillessen (Niz.) 3:39,97, 3. Rak (Pol.) 3:40,14, ...6. Sasínek (ČR) 3:40,87. 5000 m: 1. Laros (Niz.) 13:44,45, 2. Lobalu (Švýc.) 13:45,37, 3. Ndikumwenayo (Šp.) 13:45,38, ...10. Vích (ČR) 13:57,11. Koule: 1. Fabbri (It.) 21,68, 2. Petersson (Švéd.) 21,10, 3. Bukowiecki (Pol.) 20,55, ...10. Procházka (ČR) 18,88. Oštěp: 1. Weber (Něm.) 85,15, 2. Felfner (Ukr.) 80,54, 3. Matusevičius (Lit.) 78,26, ...11. Konečný (ČR) 71,70. Ženy: 200 m (+0,8 m/s): 1. Bestuéová (Šp.) 22,19, 2. Parisotová (Fr.) 22,42, 3. Junková (Něm.) 22,53, ...14. Táborská (ČR) 23,37. 1500 m: 1. Guillemotová (Fr.) 4:08,72, 2. Afonsová (Portug.) 4:09,01, 3. Walcottová-Nolanová (Brit.) 4:09,16, ...13. Sasínek Mäki (ČR) 4:20,19. 3000 m př.: 1. Mononeová (Fin.) 9:49,21, 2. Taitová (Brit.) 9:49,24, 3. Króliková (Pol.) 9:49,80, ...16. Málková (ČR) 10:40,91. Výška: 1. Mahučichová (Ukr.) 200, 2. Zodziková (Pol.) 197, 3. Onnenová (Něm.) 194, 4. mj. Hrubá (ČR) 191. Dálka: 1. Iapichinová (It.) 692, 2. Mihambová (Něm.), 3. De Sousaová (Portug.) obě 684, ...14. Volná (ČR) 616. Oštěp: 1. Tzéngková (Řec.) 62,23, 2. Andrejczyková (Pol.) 60,42, 3. Jasiunaitéová (Lit.) 58,88, ...7. Železná (ČR) 54,95. Mix: 4x400 m: 1. Polsko (Szwed, Šwietá-Erseticová, Soltysiak, Bukowiecká) 3:09,43, 2. Itálie, 3. Británie oba 3:09,66, ...14. Česko (Ščibráni, Malíková, Krsek, Cymbálová) 3:20,01.