Vadlejch v Mnichově ovládl deštivou oštěpařskou kvalifikaci. ‚Vést s 82 metry je skoro až divné,‘ řekl

Všichni tři čeští oštěpaři se dostali na mistrovství Evropy do finále. Stříbrný olympijský medailista Jakub Vadlejch kvalifikaci vyhrál výkonem 81,81 metru, uspěli i bronzový z Tokia Vítězslav Veselý a nováček na velké akci Martin Konečný. Účast ve finále si zajistila i štafeta čtvrtkařů. V rozběhu uspěly také jejich kolegyně, ale kvůli vyšlápnutí Nikolety Jíchové z dráhy byly diskvalifikovány. Výprava proti diskvalifikaci podala protest. Mnichov (Německo) 13:28 19. srpna 2022

V kvalifikaci oštěpařů nikdo nesplnil limit 83,50, Vadlejchovi stačil k vítězství jeden platný pokus. V první sérii přešlápl, třetí hod už neabsolvoval. Veselý skončil výkonem 79,27 celkově čtvrtý. V první skupině vyhrál a poslední pokus už vynechal. Konečný postoupil s hodem dlouhým 77,49 jako devátý.

Dvanáctičlenné finále je na programu v neděli. Jakub Vadlejch, který si s chladným deštivým počasím poradil ze všech oštěpařů nejlépe, poskytl po kvalifikaci rozhovor Radiožurnálu.

Suverénně jste si zajistil postup do finále. Jaká byla kvalifikace?

Vypadalo to, že budeme bez deště, ale přesně v moment, kdy jsme se začali rozcvičovat, začalo lejt. Ale bylo to v pohodě, dalo se to. První hod jsem asi trochu podcenil, což poslední roky nebývá zvykem, a ten druhý byl na jistotu. To, že vedu s necelými 82 metry, je skoro až divné, ale jak jsme viděli, ani ženy nenaházely ani 62 metrů, takže to asi odpovídá.

Neznervózněl jste právě po tom prvním hodu? Nebo jste věděl, že byl pouze technicky špatně?

To bylo úplně technicky mimo. Vlastně jsem napadl na levou nohu a v tu chvíli víceméně pustil oštěp. U druhého už jsem si hlídal základní věci. I trenér mi říkal, ať neblázním, ať tu nenabíhám takovou rychlostí a šetřím si to na finále.

Dalo se postoupit hodem na půl plynu?

Do finále se postoupilo i hodem 77 metrů, což opravdu není nic extra. To jsem si před závodem ani nemyslel, čekal jsem tak 79. Ale když jsem viděl po první skupině, že Víťa (Veselý) se 79 metry vede, vlilo nám to všem ještě víc energie do žil a o to jednodušeji se potom hází.

Máte rád slunečné a teplé počasí, to tady vůbec není. Řešíte to při závodě?

Beru to, jak to je. I ten, kdo mě sleduje delší dobu, mě zřejmě poprvé viděl v dlouhých elasťákách, to mi není vůbec zvykem. Doufám, že na finále je budu moct sundat.

S trenérem Janem Železným jste formu směřovali hlavně na světový šampionát. Je forma stejná jako právě v Eugene?

Je pravda, že tělo už je maličko opotřebovanější. Dva velké vrcholy v jednom roce jsem ještě nezažil. Na druhou stranu, v přípravě mám tolik naházeno, že budu mít formu ještě za dva měsíce. Už to samozřejmě není tak, že bych každým hodem házel 87 metrů, ale jeden třeba ulétnout může.

ME v atletice - rozběhy a kvalifikace Muži:

Oštěp: 1. Vadlejch 81,81, ...4. Veselý 79,27, 9. Konečný (všichni ČR) 77,49 - postoupili do finále.

4x100 m: 1. Německo 37,97, ...12. ČR (Stromšík, Polák, Jirka, Kolář) 39,41 - nepostoupila do finále.

4x400 m: 1. Španělsko 3:01,27, ...5. ČR (Krsek, Maslák, Desenský, Šorm) 3:02,07 - postoupila do finále. Ženy:

800 m - semifinále: 1. Lamoteová (Fr.) 2:00,23.

Výška: 1. Apostolovská (Slovin.), Jungfleischová (Něm.), Topičová (Srb.), Vukovičová (Č. Hora) všechny 187.

4x100 m: 1. Británie 42,83, ...ČR (Kubíčková, Lamačová, Kožuškaničová, Kaiserová) nedokončila.

4x400 m: 1. Británie 3:23,79, ...ČR (Petržilková, Jíchová, Hofmanová, Vondrová) diskvalifikována.