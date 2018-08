Čtvrtkař Maslák na mistrovství Evropy těsně postoupil do semifinále, Slováci slaví první medaili

Čtvrtkař Pavel Maslák postoupil v Berlíně do semifinále mistrovství Evropy. V rozběhu skončil sice až čtvrtý o setinu za přímým postupem, ale čas 45,83 na semifinále stačil. Slovensko má na šampionátu první medaili. Zasloužil se o ni Matej Tóth, který vybojoval stříbro v závodě v chůzi na 50 kilometrů. Berlín 15:01 7. srpna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pavel Maslák | Foto: ASC Dukla Ivana Roháčková

Maslák letos není ve formě, která mu na evropských šampionátech vynesla zlato a stříbro. Nejlepší čas 45,64 z Madridu mu v Berlíně nezajistil přímý postup do semifinále, a tak musel na rozdíl od devíti nejlepších čtvrtkařů sezony do rozběhu. V něm si udržoval třetí postupovou pozici, ale těsně před cílem ho o setinu předstihl Ukrajinec Vitalij Butrym.

Výkon 45,83 přesto Masláka zařadil mezi trojici postupujících s časem. Čekal to jednodušší. „Ani já, ani trenér (Dalibor Kupka) jsme nepočítali, že by se měly rozběhy běžet takhle rychle,“ řekl Maslák. Běželo se mu ale dobře. „Měl jsem běžet volně, abych pošetřil síly, a postoupit ze druhého, třetího místa. To se mi bohužel nepovedlo, ale naštěstí jsem postoupil na čas. Věřím, že nějaké síly jsem snad pošetřil,“ dodal.

Další dva čeští čtvrtkaři skončili už v rozbězích. Patrik Šorm zaběhl 46,52, Michal Desenský 46,68. Jejich hlavní úkol však bude ve štafetě. Diváci viděli parádní představení tří belgických bratrů Borléeových, kteří vyhráli všechny své rozběhy.

Pro koulařku Markétu Červenkovou by splnění kvalifikačního limitu 17,20 metru znamenalo osobní rekord, ale k němu měla dnes daleko. Výkon 16,62 ji zařadil na 17. místo. Nejlépe kvalifikaci zvládla domácí Christina Schwanitzová, výkonem 18,83 vykročila za třetím evropským zlatem v řadě.

Soutěž desetibojařů vede Duckworth, favorit Mayer selhal v dálce

Naděje francouzského mistra světa v desetiboji Kevina Mayera skončily v Berlíně už po druhé disciplíně. Jeden z největších favoritů evropského šampionátu v dálkařském sektoru třikrát přešlápl a zapsal si nulu.

Přitom do dvoudenní soutěže vstoupil ve velkém stylu. V běhu na 100 metrů ubral ze svého osobního rekordu dvě setiny časem 10,64 sekundy a ujal se vedení. Od prohry s Američanem Ashtonem Eatonem před dvěma lety na olympijských hrách v Riu de Janeiro neprohrál žádný velký závod. Letos ještě neabsolvoval kompletní desetiboj, při Diamantové lize v Paříži si ale vylepšil osobní rekordy na překážkách a v kouli.

A zrychlení potvrdil i v Berlíně na stovce. Také v dálkařském sektoru mířil dál, než je jeho osobní rekord 765 cm, ale třikrát těsně přešlápl a skončil v slzách. Stejně špatně si na odrazovém prkně vedli i jeho krajané Ruben Gado a Romain Martin.

Čeští desetibojaři začali na úrovni svých letošních maxim - Jan Doležal zaběhl 11,06 a do dálky skočil 712 cm, Marek Lukáš byl o šest setin pomalejší a skočil 699 cm. Po dvou disciplínách jsou na konci druhé desítky celkového pořadí.

Hodně špatně začal obhájce evropského zlata Belgičan Thomas van der Plaetsen. Čas 11,48 byl druhý nejhorší z 28 startujících a také 741 cm v dálce bylo hluboko pod jeho možnostmi. Po Mayerově selhání se vedení ujal Brit Tim Duckworth díky druhým místům na stovce i v dálce.

První medaile pro Slovensko

První zlato na atletickém mistrovství Evropy v Berlíně vybojoval Ukrajinec Marjan Zakalnickyj, který vyhrál závod v chůzi na 50 km. Největší favorit Slovák Matej Tóth vedl až do 30. kilometru, pak prožil krizi, propadl se na čtvrté místo, ale nakonec vybojoval stříbro.

Tóth, mistr světa z roku 2015 a olympijský vítěz z Ria de Janeiro, se vrátil po roční přestávce, v níž musel vynechat MS v Londýně kvůli nesrovnalostem v biologickém pasu. Pětatřicetiletý Slovák letos nejdelší trať zvládl o více než dvě minuty rychleji než největší soupeři, a také v Berlíně od začátku diktoval tempo.

Získat větší náskok se mu však nepovedlo. Ve vzrůstajícím horku ho nejprve předstihl Zakalnickyj a deset kilometrů před cílem ho z medailových pozic odsunuli Bělorus Dmitryj Dzjubin a Nor Havard Haukenes. Tóth však zmobilizoval síly, dvacetisekundovou ztrátu na tuto dvojici zlikvidoval a v posledním z 25 okruhů se dostal na stříbrnou pozici.

Jeho finiši odolal jen třiadvacetiletý Zakalnickyj, který byl v cíli v čase 3:46:32, téměř o minutu dříve než Tóth. Bronz vybojoval Dzjubin, který si vylepšil osobní rekord o více než čtyři minuty. Český reprezentant Lukáš Gdula obsadil dvacáté místo výkonem 4:05:44.

Chodeckou padesátku žen, která měla na ME premiéru, vyhrála podle očekávání Ines Henriquesová z Portugalska. Ke zlatu z MS v Londýně tak přidala i evropský titul. V cíli byla s více než čtyřminutovým náskokem v čase 4:09:21 a na trati za sebou nechala i několik mužů.

Mistrovství Evropy v atletice v Berlíně:

Finále:



Muži:

50 km chůze: 1. Zakalnickyj (Ukr.) 3:46:32, 2. Tóth (SR) 3:47:27, 3. Dzjubin (Běl.) 3:47:59, 4. Haukenes (Nor.) 3:48:35, 5. Dohmann (Něm.) 3:50:27, 6. Augustyn (Pol.) 3:51:37, ...20. Gdula (ČR) 4:05:44.



Ženy:

50 km chůze: 1. Henriquesová (Portug.) 4:09:21, 2. Cvilijová (Ukr.) 4:12:44, 3. Takácsová (Šp.) 4:15:22, 4. Judkinová 4:20:46, 5. Vitovščiková (obě Ukr.) 4:23:15, 6. Czaková (SR) 4:24:59.

Desetiboj po třech disciplínách:

1. Roe (Nor.) 2673 (100 m: 10,86 - dálka: 761 - koule: 15,48), 2. Abele (Něm.) 2636 (10,86 - 742 - 15,64), 3. Saluri (Est.) 2629 (10,68 - 750 - 14,54), ...15. Doležal 2419 (11,06 - 712 - 14,03), 17. Lukáš (oba ČR) 2376 (11,12 - 699 - 14,04).

Rozběhy a kvalifikace:



Muži:

400 m: 1. J. Borlée (Belg.) 45,19, ...9. Maslák 45,83 - postoupil do semifinále, 18. Šorm 46,52, 21. Desenský (všichni ČR) 46,68 - nepostoupili.

3000 m př.: 1. Chiappinelli (It.) 8:28,41.

Disk: 1. Stahl (Švéd.) 67,07.

Ženy:

800 m: 1. Ljachovová (Ukr.) 2:00,26.

400 m př.: 1. Rudakovová (Rus.) 56,24.

Koule: 1. Schwanitzová (Něm.) 18,83, ...17. Červenková (ČR) 16,62 - nepostoupila.