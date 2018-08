Koulař Staněk skončil na mistrovství Evropy čtvrtý, k medaili mu chybělo 25 centimetrů

Český koulař Tomáš Staněk obsadil na mistrovství Evropy v Berlíně čtvrté místo výkonem 21,16 metru. Stejně jako loni na mistrovství světa v Londýně skončil těsně pod stupni vítězů, od bronzu ho dělilo 25 centimetrů. Zlato získal Polák Michal Haratyk. Berlín 22:10 7. 8. 2018 (Aktualizováno: 22:45 7. 8. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český koulař Tomáš Staněk na mistrovství Evropy v Berlíně | Foto: Kai Pfaffenbach | Zdroj: Reuters

Soutěž koulařů začal nejlépe domácí favorit David Storl, který měl políčeno na čtvrtý evropský titul v řadě. Výkonem 21,41 však soupeře nezaskočil. První odpověděl Haratyk, který jako jediný Evropan letos přehodil 22 metrů. Ve druhém pokusu se k této hranici přiblížil na 28 centimetrů.

Tomáš Staněk předvedl ve druhé sérii 21,16, v té chvíli to stačilo na bronz, jenže pak zabral druhý z polské dvojice Konrad Bukowiecki. Halový mistr Evropy z loňského roku si vylepšil osobní rekord na 21,66. Na to už nedokázal odpovědět ani Staněk ani Němec Storl, přestože ho publikum hnalo dopředu.

Podruhé za sebou tak Staněk skončil na vrcholné venkovní akci na nepopulární čtvrté příčce. „Zklamání to samozřejmě je, protože já jsem věděl, že jsem skvěle fyzicky připravený, ale bohužel jsem koulař a nemohl jsem celou sezonu trénovat tu kouli,“ řekl Staněk.

Na jeho výkonu se podepsaly zdravotní problémy, které ho celou venkovní sezonu provázely. „I když jsem byl dobře připravený, tak jsem nebyl dobře technicky připravený, vyházený, abych si s tím mohl hrát. Abych hodil nějaký takový úlet jak ostatní dnes,“ doplnil Staněk, kterého překvapil hlavně Bukowiecki.

Soutěž kladivářů byla také polskou záležitostí. Mistr světa a obhájce evropského titulu Pawel Fajdek se zpočátku přetahoval s lídrem letošních tabulek Wojciechem Nowickým. Ten ale jako jediný poslal náčiní za hranici osmdesáti metrů hned dvakrát a třetí pokus 80,12 znamenal vítězství. Bronz získal teprve jednadvacetiletý objev sezony Bence Halász z Maďarska.

Tyčkařka Švábíková postoupila do finále

Juniorská mistryně světa ve skoku o tyči a zároveň nejmladší členka české výpravy Amálie Švábíková se podívá do finále. Osmnáctiletá atletka začala podobně rozpačitě jako loni v Londýně, kde skončila už na základní výšce 420 cm. Tentokrát ji zdolala až na třetí pokus. „Já jsem měla ještě trochu problémy s technikou a hlavou asi ještě z republikového šampionátu, kde jsem se trápila,“ řekla.

Pak se ale srovnala, o 15 centimetrů výš uspěla hned napoprvé a překonala i 445 centimetrů. Výš už skákat nemusela, protože dvanáctičlenné pole finalistek se zkompletovalo. „Jsem fakt šťastná, že se to povedlo. A trochu mě překvapilo, že stačilo jen těch 45,“ dodala.

Mužskou i ženskou stovku ovládli Britové

Na závěrečné stovce porazil Hughes časem 9,95 o setinu sekundy krajana Reece Prescoda. Favorizovaný Francouz Jimmy Vicaut, nejrychlejší muž z odpoledního semifinále, do finálového závodu překvapivě nenastoupil.

Hughes, který před dvěma lety v Amsterdamu prohrál jen s domácím Churandym Martinou, vládl letošním evropským tabulkám a papírové předpoklady potvrdil. Pro třetí místo si doběhl Jamajčan v tureckém dresu Jak Ali Harvey. Na Martinu zbylo tentokrát šesté místo.

Asherová-Smithová podobně jako Hughes už před Berlínem vévodila evropským tabulkám výkonem 10,92. V semifinále běžela letos už popáté pod jedenáct sekund a ve finále ukázala všem soupeřkám záda.

Vyrovnala letošní světové maximum, které drží Marie-Josée Ta Louová z Pobřeží slonoviny. A protože je letos nejlepší Evropankou i na dvojnásobné trati, má zaděláno na zlaté double. Překvapivé stříbro získala domácí Gina Lückenkemperová, Nizozemka Dafne Schippersová, vítězka dvou předchozích evropských šampionátů, skončila třetí.

Britové mají namířeno ke zlatu i po prvním dnu desetiboje, v němž je v čele Tim Duckworth. Černý francouzský den, v němž Vicaut nenastoupil do finále a desetibojař Kevin Mayer třikrát přešlápl v dálce, alespoň trochu vylepšil Morhad Abdouni vítězstvím v běhu na 10.000 m.

Mistrovství Evropy v atletice v Berlíně:



Finále:



Muži:

100 m (vítr 0 m/s): 1. Hughes 9,95, 2. Prescod (oba Brit.) 9,96, 3. Harvey (Tur.) 10,01, 4. Ujah (Brit.) 10,06, 5. Tortu (It.) 10,08, 6. Martina (Niz.) 10,16.

10.000 m: 1. Amdouni (Fr.) 28:11,22, 2. Abdi (Belg.) 28:11,76, 3. Crippa (It.) 28:12,15, 4. Mechaal (Šp.) 28:13,78, 5. Vernon (Brit.) 28:16,90, 6. Bouchikhi (Belg.) 28:19,04, ...Zemaník (ČR) nedokončil.

Koule: 1. Haratyk 21,72, 2. Bukowiecki (oba Pol.) 21,66, 3. Storl (Něm.) 21,41, 4. Staněk (ČR) 21,16, 5. Lesnoj (Rus.) 21,04, 6. Bertemes (Luc.) 21,00.

Kladivo: 1. Nowicki 80,12, 2. Fajdek (oba Pol.) 78,69, 3. Halász (Maď.) 77,36, 4. Barejša (Běl.) 77,02, 5. Henriksen (Nor.) 76,86, 6. Tichon (Běl.) 75,79.

50 km chůze: 1. Zakalnickyj (Ukr.) 3:46:32, 2. Tóth (SR) 3:47:27, 3. Dzjubin (Běl.) 3:47:59, 4. Haukenes (Nor.) 3:48:35, 5. Dohmann (Něm.) 3:50:27, 6. Augustyn (Pol.) 3:51:37, ...21. Gdula (ČR) 4:05:44.

Desetiboj - po pěti disciplínách: 1. Duckworth (Brit.) 4380 (100 m: 10,65 - dálka: 757 - koule: 13,61 - výška: 217 - 400 m: 49,87), 2. Abele (Něm.) 4285 (10,86 - 742 - 15,64 - 193 - 48,01), 3. Roe (Nor.) 4282 (10,86 - 761 - 15,48 - 196 - 49,42), ...14. Doležal 4083 (11,06 - 712 - 14,03 - 202 - 49,42), 21. Lukáš (oba ČR) 3850 (11,12 - 699 - 14,04 - 187 - 50,60).

Ženy:

100 m (0 m/s): 1. Asherová-Smithová (Brit.) 10,85, 2. Lückenkemperová (Něm.) 10,98, 3. Schippersová (Niz.) 10,99, 4. Kambundjiová (Švýc.) 11,05, 5. Samuelová (Niz.) 11,14, 6. Lansiquotová (Brit.) 11,14.

50 km chůze: 1. Henriquesová (Portug.) 4:09:21, 2. Cvilijová (Ukr.) 4:12:44, 3. Takácsová (Šp.) 4:15:22, 4. Judkinová 4:20:46, 5. Vitovščiková (obě Ukr.) 4:23:15, 6. Czaková (SR) 4:24:59.