Špotáková si posledním hodem zajistila bronz na mistrovství Evropy. Zlato získala Tzengooková

Oštěpařka Barbora Špotáková vybojovala na mistrovství Evropy posledním hodem bronzovou medaili. Jednačtyřicetiletá světová rekordmanka se v dramatické závěrečné sérii posunula hodem dlouhým 60,68 metru dokonce na druhé místo, z něhož ji vzápětí odsunula teprve osmnáctiletá Srbka Adriana Vilagošová, která se zlepšila na 62,01 metru.

Mistryní Evropy se stala další zástupkyně nastupující generace. Devatenáctiletá Řekyně Elína Tzéngkoová hodila už v druhé sérii osobní rekord 65,81 a zajistila si vítězství. Špotáková slaví první cenný kov na velké akci od světového titulu v Londýně 2017. Je nejstarší oštěpařskou medailistkou v historii.

„Je to nádherný. Dnešní večer s rodinou a kamarády tady, kde jsem před dvaceti lety začínala,“ řekla Špotáková České televizi. Před soutěží nechtěla dvojnásobná olympijská vítězka a trojnásobná mistryně světa o medaili mluvit. „Bylo to o štěstí. Ta medaile není moje, je všech lidí, kteří mě za celý život formovali. Asi si ji ani nenechám. Děkuju hrozně moc hlavně trenérovi, který to se mnou nemá lehký, protože mám spoustu jiných věcí, starám se o děti,“ řekla matka dvou synů.

První medaili na ME získala už v roce 2006, kdy byla druhá. V roce 2010 přidala bronz a před osmi lety v Curychu zvítězila.

Osmá skončila Nikol Tabačková výkonem 57,93, který ji trochu zklamal. "Osmé místo je super. Chtěla jsem se dostat do osmičky a druhým cílem byl osobní rekord. To se mi nepovedlo, z toho jsem zklamaná," řekla České televizi.

Ogrodníková stříbro neobhájila

Nikola Ogrodníková při obhajobě stříbrné medaile z roku 2018 obsadila ve finále poslední dvanácté místo za hod dlouhý 54,48 metru.

„Hodně jsem chtěla a to byl asi ten problém. Energie tam byla, ale nevyužitá,“ řekla Ogrodníková. „Druhý pokus jsem běžela hrozně rychle a nezvládla jsem to technicky. Ve třetí sérii jsem se dostala do situace jako v Eugene (na MS), ale nezvládla jsem ji. Snažila jsem se, moc jsem po tom toužila a to byl ten problém,“ uvedla svěřenkyně světového rekordmana Jana Železného.