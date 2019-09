Atletky Maláčová, Šafránková ani Mezuliáníková nepostoupily na šampionátu v Dauhá z kvalifikace

Mistrovství světa v Dauhá začalo pro českou atletiku kvalifikačními nezdary. Diana Mezuliáníková vypadla v rozběhu na 800 metrů a kvalifikací neprošly tyčkařka Romana Maláčová ani kladivářka Kateřina Šafránková, která obhajovala osmé místo, jímž překvapila předloni v Londýně. Rozběh v pátek absolvuje ještě překážkář Vít Müller a noční maratonský závod poběží Marcela Joglová. Dauhá 18:33 27. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kladivářka Kateřina Šafránková | Zdroj: Reuters

Šafránková hodila třetím pokusem 65,46 metru a zaostala o téměř šest metrů za svým letošním maximem, které by k postupu musela vylepšit. Maláčová skočila 435 cm, 450 cm už bylo nad její síly. K účasti ve finále bylo třeba zdolat limit 460 cm.

Mezuliáníková, která se na šampionát dostala až na poslední chvíli díky pozvánce od mezinárodní federace IAAF, skončila ve čtvrtém rozběhu na předposlední šesté příčce a ani čas 2.03,48 minuty jí k postupu do semifinále nestačil. Za svým letošním maximem zaostala o jeden a půl sekundy.

„Bylo to na mě docela rychlé, bohužel jsem se tam v zatáčce prala se soupeřkou, což mě docela obralo o síly. Přišlo mi, že síly ještě mám, ale tam mě to zbrzdilo. Skoro jsem zastavila a musela se znovu rozbíhat, takže v tomhle to bylo trochu nepříjemné. Úplně spokojená být nemůžu,“ uvedla česká reprezentantka.

Byla ráda, že v cílové rovince předběhla alespoň jednu soupeřku. „Ta na tom opravdu nebyla dobře, takže každá poražená soupeřka byla dobrá. Ale myslím si, že na to páté místo to bylo. Bohužel,“ doplnila. Nejrychlejší půlkařkou v rozbězích byla Winnie Nanyondová z Ugandy za 2.00,36.

V Dauhá chybí nejlepší osmistovkařka posledních let Caster Semenyaová z JAR, která má příliš vysokou hladinu testosteronu v těle, ale stejně jako některé další běžkyně odmítá léčbu, kterou od letošního roku nařizují pravidla IAAF.

Coleman potvrdil roli favorita

V rozbězích na 100 metrů potvrdil roli favorita číslo jedna Američan Christian Coleman, který se časem 9,98 jako jediný dostal pod hranici deseti sekund. Do semifinále postoupil i jeho krajan Justin Gatlin, který v 37 letech usiluje o obhajobu titulu.

Na start nenastoupil Nigerijec Divine Oduduru, jenž je s výkonem 9,86 dvojkou letošních tabulek a očekával se jeho souboj s Colemanem, který má v této sezoně na kontě výkon 9,81.

Skvělou formu ukázal již v kvalifikaci dálkařů Kubánec Juan Miguel Echevarría, který hned prvním skokem dolétl do vzdálenosti 840 cm. Tak daleko neskočil žádný atlet v kvalifikaci MS za posledních 20 let. Jednadvacetiletý Kubánec vede letošní tabulky výkonem 865 cm.

Mistrovství světa v atletice v Dauhá:

Kvalifikace a rozběhy:

Muži:

100 m: 1. Coleman (USA) 9,98.

Dálka: 1. Echevarría (Kuba) 840.

Ženy:

800 m: 1. Nanyondová (Uganda) 2.00,36, ...30. Mezuliáníková (ČR) 2.03,48 - nepostoupila.

Tyč: 1. Bradshawová (Brit.), Nageotteová, Morriová (obě USA), Newmanová (Kan.), Sidorovová (Rus.), Žuková (Běl.), Stefanidiová (Řec.) všechny 460, ... 22. Maláčová (ČR) 435 - nepostoupila.

Kladivo: 1. Priceová (USA) 73,77, ...29. Šafránková (ČR) 65,46 - nepostoupila.