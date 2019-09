Obvykle jsou touto dobou již na dovolené. Nyní ale začíná atletům mistrovství světa v Dauhá

Jindy by touhle dobou odjížděli na dovolenou nebo by už jí dokonce měli za sebou. Letos si atleti na prázdniny musí počkat a nebývale dlouhou sezonu až na výjimky krátit rozhodně nechtěli. V pátek jim v Dauhá začne světový šampionát. Kvůli velkému horku nezvykle až koncem září. Dauhá 7:21 27. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Atletický stadion v Dauhá | Zdroj: Reuters

„Zatím se usmívám a těším se do teploučka, protože podzim už začíná být chladný. Takže se těším, že budu mít hezkou pozitivní energii,“ řekla Radiožurnálu Nikol Ogrodníková.

Atletům začíná mistrovství světa v Dauhá. Jak se na něj připravovali, nebo jak se těší, si poslechněte v reportáži Marka Augustina

Ta jí po příletu do Dauhá vydržela. A druhá oštěpařka loňského mistrovství Evropy potřebuje, aby jí zůstala také forma. Lépe řečeno, aby ji teď na podzim měla vůbec nejlepší. A to může být problém. Atleti jsou zvyklí podřídit celoroční přípravu akcím, které jsou v červenci, maximálně v srpnu.

„Musí říct, že bylo hlavně hodně náročné udržet psychiku a hlavu připravenou právě na to, že se bude závodit až v říjnu. Myslím si, že to tak udělali všichni, že si uprostřed sezony dali na pár dní dovolenou – já si byla na pět dní v Řecku odpočinout, kde jsem si byla dvakrát zaběhat, ale jinak jsem odpočívala. Takže si myslím, že nějakým stylem jsme se připravili,“ věří vítězka dvou světových šampionátů překážkářka Zuzana Hejnová, že podobně jako to dělají tenisté v červenci po Wimbledonu, také jí může prospět, když si náročný program tentokrát zpříjemnila dovolenou.

To oštěpařka Barbora Špotáková podzimní termín katarských závodů vysloveně vítá. Na konci sezony umí hodit daleko, vlastně ze všech nejdál. „Zrovna mně by to mohlo prospět, protože vždycky jsem měla ráda podzimní závody. Není to tak dávno, co jsme slavili 11 let od svěťáku – v pátek 13. to bylo. Takže mně podzimní závody vždy seděly a o to víc teď s pauzou od porodu se to lepší a lepší,“ má dvojnásobná maminka a trojnásobná mistryně světa proč se těšit na šampionát v Kataru.

Ten pro českou výpravu začne v pátek po 16. hodině, rozběh osmistovky bude i s Dianou Mezuliáníkovou.