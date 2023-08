‚Když se přiblížím ideálu, ostatní na mě nemají.‘ Oštěpař Vadlejch jede na mistrovství světa jako favorit

Před dvěma lety vybojoval v Tokiu překvapivé olympijské stříbro, ale teď se od něj medaile z vrcholné akce tak trochu čeká. S tlakem se bude muset oštěpař Jakub Vadlejch vyrovnat na atletickém mistrovství světa, které bude navíc nedaleko českých hranic - v maďarské Budapešti. Praha 11:27 15. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jakub Valdejch | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Ten výkonnostní střed je obrovský, za poslední roky se to zvedlo ohromně. Vždycky říkám, že to je pro tu disciplínu skvělé," povídal Jakub Vadlejch loni po bronzu ze světového šampionátu v americkém Eugene, kde mu hod dlouhý 88 metrů a 9 centimetrů stačil „až“ na třetí místo.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si komentáře Jakuba Vadlejcha před atletickým mistrovství světa

Takový výkon by mu třeba na poslední olympiádě v Tokiu zajistil rovnou zlatou medaili, ale svěřenec Jana Železného se i při obecně stoupající kvalitě elitních oštěpařů dokáže i díky své vyrovnanosti prosazovat na prestižních mítincích.

Do Budapešti teď navíc vyrazí jako lídr aktuálních světových tabulek, když dokázal vítězit jak v teplých, tak ve větrných a deštivých podmínkách.

„Samozřejmě to pomůže, ale člověk neví, kdo v jaké fázi přípravy je. Všechno se ukáže až v den D v Budapešti. Docela mě zajímá forma Níradže Čopry, protože nikdo neví, jestli neléčí zranění, vynechával, možná ladil formu... Bude opravdu zajímavé, až se sejdeme všichni,“ říká Vadlejch.

A to bude až na konci šampionátu v Budapešti, protože finále oštěpařů se koná až 27. srpna jako jedna se závěrečných disciplín. Tabulkově druhý je letos za Vadlejchem jeho přemožitel z loňského evropského šampionátu v Mnichově Němec Julian Weber.

VIDEO: Skandál na univerziádě. Somálka zaběhla 100 metrů za 21 sekund, ministr suspendoval šéfku svazu Číst článek

Ale právě olympijský vítěz Ind Níradž Čopra, který závodil naposledy na konci června, je mužem s výjimečným oštěpařským potenciálem. To samé ale platí o českém atletovi - spolufavoritovi celé soutěže.

„Myslím si, že mi to nastavují všichni okolo mě. Snažím se to neřešit, ale můj názor je takový, že když se přiblížím své ideální technice, tak na mě ti kluci nemají. Ale je to vše o hledání ideálu hledání ideálu," mluví sebevědomě muž, který má medaile ze všech velkých akcí.

Českou hymnu na nejvyšším stupínku ale zatím ještě neslyšel. A to je pro dvaatřicetiletého atleta velká motivace.

„Kdybych tohle nastavení neměl, můžu končit. Žene mě to dál, chci hodit dál a dál a dál. Překonávat sama sebe. Koukat na ostatní je hezké, ale člověk posouvá sám sebe, ne ostatní," doplňuje Jakub Vadlejch před šampionátem, který začne v sobotu v Budapešti a kde by mohl ukončit šestileté čekání české reprezentace na zlato z mistrovství světa.