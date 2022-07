Oštěpař Vadlejch si pochvaluje podmínky na mistrovství světa, očekává vyrovnaný boj o medaile

Oštěpař Jakub Vadlejch se pod vedením Jana Železného vypracoval v jasnou jedničku českého atletického týmu. Ten na něj spoléhá i teď na mistrovství světa. V americkém Eugene by Vadlejch rád přidal další úspěch k medailím z olympijských her v Tokiu a světového šampionátu v Londýně. Eugene (USA) 11:30 21. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český oštěpař Jakub Vadlejch | Foto: Ibraheem Al Omari | Zdroj: Reuters

„Pořád na sobě hrozně pracuje. Je to jeden z největších profesionálů, kterého jsem poznal. Má formu, věřím, že se mu nic nestane, zůstane zdravý a prodá to tady,“ říká světový rekordman Jan Železný o svém svěřenci.

Jednatřicetiletý Vadlejch letos na rozdíl od předešlých let nemá žádné velké zdravotní problémy.

„Za mě je tu skvěle. Přes den je teplo, což úplně zbožňuji, 30 až 35 stupňů je pro mě na závod ideální. Je akorát trochu větrno, což nám samozřejmě úplně nepomáhá, všechny rozběhy, co jsem házel, byly spíš zatím stavené do protivětru, který vyhovoval staršímu typu oštěpu, tomu novému úplně nevyhovuje. Věřím ale, že i tak se bude házet daleko,“ řekl Radiožurnálu Vadlejch.

Otázka je, jak daleko? Vadlejchovo dosavadní maximum padlo v květnu na mítinku Diamantové ligy v Dauhá, kdy hodem 90,88 metrů jako druhý Čech v historii pokořil devadesátimetrovou hranici a vybojoval stříbro.

„Medailí to tu skončit může i nemusí. Takových závodů už byla spousta a pak se stalo, že stalo, že medaili bral třeba hod 85 metrů. Uvidí se, kvalifikace nastíní, jak to bude vypadat. Šest z nás má přes 89 metrů, což je v polovině sezony extrémní výsledek. Bude velice zajímavé, co se bude dít v samotném finále,“ vyhlíží český reprezentant.

Jediný, kdo Vadlejchův obdivuhodný hod v Dauhá překonal, byl grenadský atlet Andersen Peters, který se délkou 93,07 metrů zařadil na páté místo historických tabulek. Konkurence tak opět bude vysoká.

„Řekl bych, že nejlépe na tom jsou Keshorn Walcott z Trinidadu, Nírádž Čopra z Indie a Anderson Peters z Grenady. Tihle tři kluci hází celou sezonu stabilně, ale jsou tam i další, je to otevřené,“ vysvětluje Vadlejch, že hod oštěpem zažívá po celém světě výjimečnou dobu.

„Například v Indii je obrovská historie kriketu. Sportovců je tam hodně, je z čeho vybírat a zároveň ten švih v sobě pěstují od dětství. Sešla se teď celkově silná generace, poté co bylo mezi lety 2010 a 2015 lehčí útlum. Kluků, co hází daleko, je opravdu hodně, a už vážně neplatí, že to musí být Evropani,“ říká český spolufavorit soutěže oštěpařů, který v noci ze čtvrtka na pátek vstoupí do kvalifikace.