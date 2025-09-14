Výškař Štefela postoupil na mistrovství světa do finále. Dalším Čechům se nedařilo
Výškař Jan Štefela postoupil do finále mistrovství světa. V Tokiu mu k tomu stačilo zdolat 225 centimetrů na druhý pokus. V dnešní kvalifikaci se podělil o páté místo. O medaile bude v úterním finále bojovat 13 skokanů. Z prvního místa postoupili Japonec Rjoiči Akamacu a Ukrajinec Oleh Doroščuk.
Halový vicemistr Evropy Štefela v kvalifikaci zdolal napoprvé 216 i 221 cm, jen o čtyři centimetry výše musel opravovat. Nelíbila se mu ale organizace soutěže.
„Horší kvalifikaci jsem v životě nezažil. Nebylo to moc příjemné, měl jsme nervy ze začátku, až po těch 216 jsem se uklidnil. Peklo, strašně hodně dobrých kluků vypadlo v kvalifikaci jen proto, že to bylo zároveň s těma čtvrtkama. Strašná kvalifikace a doufám, že už se to nebude opakovat,“ láteřil pro Českou televizi debutant na MS.
Po koulaři Tomáši Staňkovi je druhým českým finalistou v Tokiu. Osobní rekord z této sezony 233 cm ho řadí mezi kandidáty na medaile.
Titul neobhájí Gianmarco Tamberi. Na stadionu, kde se před čtyřmi lety v památném olympijském závodě podělil o zlato s Mutazem Isou Baršimem, tentokrát zdolal jen 216 cm. Na 221 už ztroskotal a nezlomil sezonu, ve které skočil maximálně 220.
Ingebrigsten až osmý
O velkou hvězdu přišel i závod v běhu na 1500 metrů. Olympijský vítěz z Tokia Jakob Ingebrigsten vypadl v rozběhu. Hvězdný Nor, jenž po zranění poprvé v této sezoně závodil venku, doběhl osmý, do semifinále postupovalo šest nejlepších. Mezi ně se ve svém běhu nedostal ani český reprezentant Filip Sasínek, který časem 3:43,17 obsadil devátou pozici.
Čtyřiadvacetiletý Ingebrigtsen letos získal double na 1500 a 3000 metrů na halovém ME i MS, ale pak se potýkal se zraněním achilovky. Připravil se na mistrovství světa, ale neuspěl hned v prvním kole. Ve finiši se postupně propadal a proběhl cílem v čase 3:37,84 minuty. Od postupu ho dělila zhruba půlsekunda.
Ani na MS v Tokiu si tak Ingebrigtsen nespraví chuť po posledních dvou světových šampionátech, kde jako největší favorit doběhl na patnáctistovce druhý.
„Samozřejmě jsem velmi zklamaný. Je to střet s realitou, že nejsem tam, kde bych měl být. Bohužel jsem nebyl schopen absolvovat přípravu, jakou bych chtěl. Naštěstí budu mít další šanci za pár dní,“ řekl České televizi Ingebrigtsen, který se v Tokiu chystá závodit také na trati 5000 metrů a bude navazovat na světové tituly z let 2022 a 2023.
Dalším Čechům se nedařilo
Sasínek měl k postupu do semifinále daleko. Nezachytil zrychlení před závěrečným okruhem a doběhl 77 setin za postupem.
„Trošku jsem si to nechal utéct, ale na druhou stranu jsou to borci, kteří mají o sedm vteřin lepší osobák. Možná jsme mohl být blíž, ale ten postup by byl náročný. Je tu olympijský vítěz, je tu bývalý mistr světa,“ uvedl. Jeho rozběh vyhrál olympijský šampion Cole Hocker z USA. Celkově měl nejrychlejší čas Nor Narve Gilje Nordas (3:35,90).
V rozběhu vypadla i čtvrtkařka Lada Vondrová. Ve svém běhu skončila šestá časem 51,90 sekundy. To nestačilo na tři přímá postupová místa a bylo daleko i od šesti nejlepších výkonů, které ještě prošly do semifinále na čas.
„Měla jsem minizávod s těma dvěma holkama nade mnou, protože zbytek pole byl uskočený. Sice jsem je porazila, ale ten čas stojí za nic. Odjíždět z vrcholné akce za 51,90 je ostuda,“ řekla.