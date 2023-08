Kvalifikace byla vyčerpávající. Chci zase posunout venkovní osobák, říká tyčkařka Švábíková po postupu

Medailistka z halového mistrovství Evropy Amálie Švábíková postoupila do finále světového šampionátu. V kvalifikaci tyčkařek překonala v Budapešti 465 centimetrů a po víc než dvouhodinové kvalifikaci se může těšit na středeční finále. O kvalifikaci mluvila pro Radiožurnál Sport. Budapešť 11:34 22. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Amálie Švábíková je poprvé ve finále seniorského mistrovství světa | Foto: Iva Roháčková

Gratuluji k postupu. Překonala jste svůj osobní venkovní rekord. Jak náročná byla kvalifikace?

Byla hodně náročná. Věděla jsem, že kvalifikace bude dlouhá. Bylo to opravdu vyčerpávající. Ke konci mi už docházely síly. Holky kazily, takže se pauzy prodlužovaly. Jsem ráda, že jsem si to vybojovala a poprvé se podívám do finále mistrovství světa.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si Amálii Švábíkovou po postupu do finále

Soupeřky sice kazily, ale k postupu nakonec bylo potřeba těch 465 centimetrů. Tak kvalitní kvalifikace asi ještě v historii nebyla.

Co si tak vzpomínám tak asi ne. Ale já jsem do toho šla s tím, že bude potřeba těch 465 centimetrů, protože ta startovka byla opravdu nabitá, což se potvrdilo. Holky jsou dobře připravené, takže na postup bylo potřeba skočit hodně vysoko.

Pomohly k tomu i podmínky v sektoru?

Bylo úplné bezvětří a vzduch tam totálně stál, takže o to větší horko bylo a dost jsme se tam smažily. Ale podmínky jsou ideální. Dráha je rychlá a doskočiště je suprové, takže co víc si přát.

Tyčkařka Amálie Švábíková si o centimetr vylepšila své venkovní maximum a po překonání limitu o hodnotě 465 centimetrů se může těšit na finále.



Více https://t.co/Dc2WXw4oCk pic.twitter.com/zAqF6zfJ37 — ČT sport (@sportCT) August 21, 2023

Na 460 centimetrech jste měla jeden pokus proběhnutý. Co se tam stalo?

V rozběhu jsem se necítila moc dobře. Docela jsem se s tím potýkala. Blbě jsem to rozběhla a pak mi to nevyšlo.

Ale jinak to vypadá, že pořád jedete na té vlně z halové sezony, kdy jste na halovém evropském šampionátu v Istanbulu vybojovala bronz.

Je těžké to porovnávat, protože tohle je mistrovství světa. Samozřejmě se snažím skákat, jak nejlíp dokážu, abych si třeba svůj venkovní osobák zas posunula.

Ve finále už bude méně tyčkařek. Může to být výhodnější?

Samozřejmě. Věřím, že ty pauzy budou kratší. Doufám, že to bude mít hladký průběh.