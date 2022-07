Desetibojař Sýkora zářil v disku, ale při skoku o tyči se zranil. Bylo to dobře rozjeté. Mrzí mě to, smutnil

Desetibojař Jiří Sýkora skončil na mistrovství světa v americkém Eugene 13. Do elitní desítky se dostal po skvělém disku, ve kterém byl ze všech nejlepší, ale v následné tyči se při jednom z pokusů zranil. Nakonec ale v závodě, který ovládl Francouz Mayer, zaostal jen těsně za svým osobním rekordem a po dvoudenní soutěži poskytl rozhovor Radiožurnálu. Eugene (USA) 8:01 25. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Sýkora při hodu diskem | Foto: David J. Phillip | Zdroj: ČTK / AP

Prožil jste desetiboj jako na horské dráze. Jak budete vzpomínat na závod tady ve Spojených státech?

Asi smutně. Po disku jsem byl devátý, ale v tyči to nevyšlo. Byť ne úplně mojí vinou.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si dojmy Jiřího Sýkory po desetiboji v Eugene

Když to vezmeme po pořadě od disku. Překvapil vás až takový výkon? Překonal jste rekord šampionátu Bryana Claye.

Trošku mě překvapil. Na jaře jsem si říkal, že můžu hodit 55 metrů, ale potom to šlo trošku z kopce dolů. Na posledním tréninku jsem ale hodil několikrát za 50 metrů v řadě, tak jsem si říkal, že k tomu byly ideální podmínky. Kéž by vyšlo všechno jako disk.

V tyči jste se nejdřív zachraňovat třetím pokusem na základní výšce. Poté vám 480 centimetrech praskla tyč. Popište ten moment.

Byl to šok. Brněla mi ruka, takže jsem nevěděl, jestli s ní něco nemám. V tu chvíli jsem s ní vůbec nemohl hýbat. Každopádně jsem věděl, že zaprvé nemám tyč a zadruhé, nemám tu tyč čím vzít. Hned jsem věděl, že to je špatné, a že už s tím nic nevymyslím.

Přemýšlel jste, že byste odstoupil ze soutěže?

Asi ani ne. Viděl jsem, že se mi ruka stabilizovala a zlepšila. Naštěstí to byla levačka. Kdyby to byla pravačka, tak následně oštěp nevezmu do ruky. Ale takhle jsem věděl, že ty dvě disciplíny ještě doklepu. Celkově mě to mrzí. Je to tolikátý víceboj, který byl dobře rozjetý, ale zase se něco stalo.