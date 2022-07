‚Když to tam není, tak to tam není.‘ Mílařka Mäki neskrývala po špatném výkonu v rozběhu zklamání

Českým atletům se druhý den světového šampionátu v Eugene vůbec nepovedl. V rozbězích skončili překážkáři Petr Svoboda a Vít Müller stejně jako mílař Filip Sasínek, postup do finále běhu na 1500 metrů pak byl nad síly dvojice Kristiina Mäki, Diana Mezuliáníková. Finalistka olympiády v Tokiu Kristiina Mäki skončila dokonce daleko za předposlední závodnicí. Eugene 17:09 17. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kristiina Mäki | Zdroj: Reuters

Čeští atleti sčítají na mistrovství světa ve Spojených státech zatím hlavně neúspěchy. Semifinále běhu na 1500 metrů se vůbec nepovedlo finalistce poslední olympiády Kristiině Mäki, když téměř došla do cíle.

„Došly mi síly, tak bych to asi řekla. Bylo to rozeběhnuté jako včera, když jsem koukala na osmistovku, ale pak to začalo být...no nechutnalo mi to a taky to tak vypadalo. Snažila jsme se držet, ale když to tam není, tak to tam není,“ řekla zklamaně Radiožurnálu Mäki.

„Nevím, jestli jsem byla unavená ze včera, ale měla bych dva závody po sobě zvládnout mnohem lépe. Moc jsem nespala, ale to není žádná novinka, protože vždycky po závodě nemůžu usnout. Tak se možná zamyslet nad tím, jak tu energii víc načerpat,“ dodala běžkyně.

Devítihodinový časový posun ale pro českou atletku s finskými kořeny vliv prý tolik neměl.

„Včera jsem cítila hodně sílu, tak jsem myslela, že by to mohlo být lepší, když se poběží souvisle, ale nebylo. Moc mě to mrzí, ale i takové to někdy je,“ povzdychla si třicetiletá mílařka.

Na světovém šampionátu v Eugene měla Mäki běhy podobně v rychlém sledu za sebou, jako na olympijských hrách v Tokiu, kde vylepšila český rekord a následně se probojovala až do finále.

„A to bylo ještě o 100 vteřin rychlejší, ale ano, to vzpomněla, jenže když tam člověk zůstane, tak je těžké to doběhnout,“ řekla po semifinále světového šampionátu Kristiina Mäki.