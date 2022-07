Dvoustovkaře Lylese ženou za zlatem plné tribuny. ‚Takhle vzrušující to v Tokiu a Dauhá nebylo,‘ říká

Výjimečný zážitek má za sebou český sprinter Jan Jirka. Na svém prvním mistrovství světa sice vypadl už v rozběhu dvoustovky, ale na start se vedle něj postavil Noah Lyles. Americký obhájce titulu dominoval s vypuštěným závěrem v čase pod 19,98 a v den jeho narozenin mu aplaudoval zaplněný domácí stadion v Eugene v Oregonu na severozápadě Spojených států. Eugene (USA) 11:44 19. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Noah Lyles | Foto: Lucy Nicholson | Zdroj: Reuters

„Je tu všechno, co v Tokiu a ani Dauhá nebylo, což je vzrušující. Snad každý, kdo sem přišel, křičel moje jméno, tak jsem chtěl fanoušky ještě trochu povzbudit. Atmosféra byla parádní. Dělá mě to rychlejším,“ prohlásil po rozběhu obhájce titulu z Dauhá a třetí z tokijských olympijských hrách Noah Lyles.

V Japonsku nebyli diváci vůbec kvůli covidu. V Kataru někteří přišli, ale nijak vřelá atmosféra tam nebyla. Američan tak domácí fanoušky povzbuzoval ještě před startem. To samozřejmě neuniklo Janu Jirkovi ve vedlejší dráze.

„Samozřejmě jsem to vnímal. Ten neskutečný aplaus, který dostal, jsem se snažil vztáhnout na sebe a bylo to fajn,“ popsal pro Radiožurnál atmosféru český sprinter.

Už ale po 50 metrech stáhl Lyles hendikep na českého reprezentanta, který mohl jen sledovat, jak se kolem něj Američan přehnal.

„Jednou to budu vyprávět dětem a vnoučatům, ale to je asi všechno, co na tom běhu bylo fajn,“ usmíval se český rekordman Jirka po závodě, ve kterém byl s časem 20,73 mezi poraženými.

Od mužské dvoustovky se čekají ještě zajímavé okamžiky, protože se v rozbězích předvedli i další Američané Erriyon Knighton a Fred Kerley. Lyles při pohledu na bouřící tribuny zmínil i rok 2028, kdy budou v Los Angeles hry pod pěti kruhy.

„Vždycky mě inspirovaly olympijské hry. Chce tam být úplně každý, protože to sleduje obrovské množství lidí. Je pro mě čest reprezentovat svoji zemi, ale je to ještě hodně daleko. Uvidíme, jestli tam budu já, nebo někdo jiný. Každopádně chceme ukázat, že jsme jako Amerika tady a jsme připraveni se vrátit v Los Angeles v plné síle,“ říkal po rozběhu Noah Lyles, který je s osobním rekordem 19,50 pátým dvoustovkařem historie.

Na severozápadě Spojených států ukázal, že se může blížit časům Usaina Bolta. Do her v Los Angeles sice ještě zbývá šest let, ale pro Lylese je to jasná motivace i vzhledem k tomu, že Američané čekají na olympijské zlato v této disciplíně už 18 let.