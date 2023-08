Bude párty, radovala se v češtině Kitagučiová po zlatu v oštěpu. Japonku trénuje český trenér Sekerák

Šťastná japonská oštěpařka Haruka Kitagučiová si závěrečný šestý pokus, který jí přinesl vítězství, nepamatovala. Po dlouhém interview s japonskými médii to řekla v mixzóně českým novinářům, s nimiž zvládla rozhovor v češtině. Téměř pět let spolupracuje s českým trenérem Davidem Sekerákem. Bydlí v Domažlicích a je členkou kladenského atletického klubu, aby mohla v Česku podobně jako jiní profesionální sportovci pobývat prakticky trvale. Budapešť 22:59 25. 8. 2023 (Aktualizováno: 23:27 25. 8. 2023) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Haruka Kitagučiová | Foto: Iva Roháčková

Při absenci českých oštěpařek, které na MS vyhořely v kvalifikaci, byla zřejmě právě ona v Budapešti favoritkou českých fanoušků. Po loňském bronzu nastupovala jako vedoucí žena světových tabulek a oštěpařská jednička ve světovém žebříčku.

Oštěpařská mistryně světa Haruka Kitagučiová ve fantastickém rozhovoru pro @sportCT: pic.twitter.com/2LvLnfjoHt — Ondřej Nováček (@OndrejNovacek) August 25, 2023

V šesté sérii spadla na čtvrté místo, ale pak předvedla druhý nejdelší pokus v životě a uzmula zlato. Věřila, že to může dokázat. „Já jsem vždycky na poslední pokus dobrá,“ poznamenala po závodě. Samotný hod ale popsat nedokázala. „Nepamatuji si. Dívala jsem se na videu, ale nepamatuju si to,“ svěřila se.

Na krku měla zlatou medaili, kterou dostala už na ploše, a prožívala spoustu emocí. „Já teď nerozumím svým pocitům. Jsem jen happy, spokojená,“ radovala se. „Myslela jsem si,že budu brečet, ale teď cítím jen štěstí.“

Kvůli atletice vyměnila rodné Japonsko za Česko. „Nemám tam kamarády a rodinu, ale rodina trenéra mi hodně pomáhá. Pak mladí, co se mnou trénují, taky. Vždycky když jste nahoře, je to dobrý,“ řekla.

Vzhledem k vazbě na Česko usměvavé Japonce při finále fandila i světová rekordmanka Barbora Špotáková, která soutěž komentovala pro Českou televizi.

„Je to bojovnice, zapsala se do dějin. Je to obrovský úspěch. Předvedla hezký výkon šestým hodem, takhle se vyhrává. Moc hezký a navíc ještě ta česká stopa. Samozřejmě by bylo lepší, kdyby tam byla nějaká naše oštěpařka,“ řekla Špotáková českým novinářům. „Je to festovní holka, má potenciál a výbornou ruku. Musela oštěpu obětovat hodně, když se rozhodla žít v Domažlicích. Určitě Davida poslouchá jako hodinky, což Japonci umějí. Mají řád a přináší to ovoce,“ dodala na adresu novopečené světové šampionky.

Žádná z Češek sice do finále oštěpu nezasáhla, přesto má zlatá medaile i český příběh. Světovou šampionkou se stala Japonka Haruka Kitagučiová, která se připravuje v Česku pod vedením trenéra Davida Sekeráka. pic.twitter.com/gBEqM1XUPF — ČT sport (@sportCT) August 25, 2023