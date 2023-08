Ve finiši je na mě spoleh, ale musím být rychlá celých 400 metrů, říká překážkářka Jíchová po postupu

Jste ve 22 letech na prvním seniorském šampionátu a hned jste se dostala do semifinále. Co vám teď běží hlavou?

Že zatím jde všechno podle plánu a podle toho, jak si představuju.

Ten čas 55,10 je váš druhý nejlepší v kariéře. Co na něj říkáte?

S časem jsem spokojená, nicméně rytmicky ten běh nebyl úplně ideální. Zkusím se z toho ponaučit a zlepšit se.

Čekáte ještě velký potenciál na zlepšení?

Cítím, ale zatím se mi úplně nedaří ho prolomit.

Dá se něco změnit před semifinálovým během?

Vyloženě měnit nic nebudu, ale chci to zaběhnout, jako se mi to daří v tréninku. Mám to natrénované, takže to musím zopakovat.

Nikoleta Jíchová předběhla ve finiši Nouru Enaddiovou z Maroka a zajistila si přímý postup do semifinále | Foto: Iva Roháčková

V závěru jste se přetahovala s Maročanku Enaddiovou o čtvrté postupové místo. Věděla jste, že bojujete přímo o postup?

To jsem nevěděla, ale vím, že jsem jí zatím vždycky předběhla. A když jsem viděla, že si zlepšila osobák na 54,37, tak jsem doma říkala, že si to rozdáme na mistrovství světa, dostanu ji do dráhy vedle a v uvozovkách ji sfouknu na posledních 40 metrech. Přála jsem si to a vyšlo to.

Zdálo se, že jste si řekněme na posledních 50 metrech velmi jistá.

Věděla jsem, že je na mě spoleh na posledních 40 metrech. Na druhou stranu bych ráda dobře běžela celých 400 metrů a ne jenom těch posledních 40.