Koulař Staněk medaili na mistrovství světa nezískal, ve finále skončil na dvanáctém místě

Český koulař Tomáš Staněk skončil výkonem 19,91 metru ve finále mistrovství světa v Tokiu dvanáctý. Soutěž ovládl obhájce zlata a olympijský vítěz Američan Ryan Crouser, který předvedl výkon 22,34 metru a o

Tomáš Staněk

Tomáš Staněk | Zdroj: Profimedia

Staněk poslal první pokus pod dvacet metrů a navíc přešlápl. Druhým pokusem se do statistik zapsal výkonem 19,63, ale to už soupeři atakovali hranici 22 metrů.

Ani třetí pokus Staňkovi nevyšel podle představ a vzdálenost 19,91 na lepší než 12. místo ve finále nestačila.

Sprinterka Maňasová

Na stovce neuspěla sprinterka Karolína Maňasová. Mistryně Evropy do 23 let ve svém rozběhu obsadila sedmou příčku časem 11,37 sekundy, kterým zaostala o sedmnáct setin za letošním maximem. 

Celkově Maňasová v hodnocení rozběhů obsadila 34. místo. Nejrychlejší čas sobotního programu 10,93 předvedla olympijská šampionka Julien Alfredová ze Svaté Lucie. Obhájkyně titulu Američanka Sha'Carri Richardsonová postoupila jako pátá v sezonním maximu 11,03.

Do finále se nedostal ani jeden z českých tyčkařů. Davidu Holému k tomu v kvalifikaci nestačilo ani 570 centimetrů zdolaných na první pokus. Podělil se o 13. místo, první nepostupové.

Matěj Ščerba obsadil výkonem 555 osmnáctou příčku. Vstupenkou do finálové dvanáctky byl výkon 575 cm. S čistým zápisem se o první místo podělili čtyři tyčkaři včetně světového rekordmana Armanda Duplantise ze Švédska.

V kvalifikaci dálkařek neuspěla italská spolufavoritka Larissa Iapichinová. Výkonem 656 centimetrů obsadila až 15. místo. Nejdál skočila olympijská vítězka Tara Davisová-Woodhallová (688).

