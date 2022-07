Čtyřstovkař Van Niekerk se po pěti letech vrací na mistrovství světa. ‚Je to čím dál lepší,‘ pochvaluje si

Na olympiádě v Riu byl jednou z největších osobností díky světovému rekordu. Jihoafričana Wayda Van Niekerka ale v posledních letech brzdí zranění. Muž, který z rekordních tabulek na 400 metrů vymazal legendárního Michaela Johnsona, ale teď na světovém šampionátu v Eugene naznačil, že se vrací ve skvělé formě, když dominoval svému rozběhu. Eugene (USA) 7:48 18. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Wayde van Niekerk | Foto: Aleksandra Szmigiel | Zdroj: Reuters

Přestože Van Niekerkův poslední velký mezinárodní úspěch je už skoro pět let starý, stále ho fanoušci atletiky berou jako mimořádnou postavu tohoto sportu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si ohlasy Wayda van Niekerka a Patrika Šorma po rozběhu na 400 metrů

Bylo to znát i na atmosféře rozběhu v Eugene, ve kterém skončil Patrik Šorm pátý a do semifinále těsně nepostoupil. Jihoafričan naopak dominoval a i s vypuštěným závěrem byl druhý nejrychlejší ze všech sprinterů.

„Ano, myslím, že je to čím dál lepší. Musím ještě trochu protáhnout krok a nastartovat svaly na pořádný výkon. Teď musím hodně vnímat to, jak se cítím, abych se co nejlépe připravil na semifinále,“ povídal po své teprve druhé čtyřstovce v této sezoně Van Niekerk.

Jeho zdravotní problémy začaly na podzim 2017, kdy si jako dvojnásobný mistr světa, olympijský vítěz a světový rekordman zranil při charitativním rugbyovém utkání koleno. Od té doby bojoval víc se zdravím než se soupeři, ale teď se cítí po dlouhé době zase velmi dobře a přispívá k tomu i psychika.

Čtvrtkařka Vondrová postoupila na mistrovství světa do semifinále, Šorm na stejné trati neuspěl Číst článek

Přestěhoval se za svým trenérem do Spojených států a v listopadu se stal otcem. Šampionát v Eugene je tak pro něj výjimečný.

„Ano, můj syn je teď Američan. Narodil se v listopadu a je to pro mě hodně speciální závodit ve Spojených státech. Můj syn je tady teď se mnou, abychom mohli slavit,“ říkal po rozběhu na 400 metrů klidným hlasem muž, o kterém se před lety mluvilo jako možné nové tváři atletiky po Usainu Boltovi.

I přes Jihoafričanův úvodní suverénní výkon v Eugene mu ale Patrik Šorm moc nevěří.

„Upřímně si myslím, že se dostane do finále, ale o medaili bojovat nebude. Jsou tam kluci, kteří mají letos naběhané skvělé časy. Ale samozřejmě může překvapit,“ řekl Radiožurnálu Patrik Šorm, pátý z halového mistrovství světa, který byl ale v Spojených státech prvním nepostupujícím a do středečního semifinále se nedostal.