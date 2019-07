Sedm dní, sedm maratonů. V Lomnici se do soboty běží Moravský ultramaraton

Uběhnout sedm maratonů v sedmi dnech – to je úkol účastníků Moravského ultramaratonu. Už to samo o sobě zní pro mnohé jako nesplnitelný úkol. Tento závod se navíc běhá v okolí Lomnice na Brněnsku – tedy v místech, kde se začíná zvedat Českomoravská vrchovina. A běžci tak zdolávají kilometry nejen dálkové, ale i výškové. Lomnice 20:33 4. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Start maratonu (ilustrační foto) | Foto: Tomáš Kohout

„Podle mě jsou trochu těžší seběhy než výběhy. Zaprvé jsou většinou v terénu, takže člověk musí vybírat cestu, což není úplně jednoduché, zvlášť ve větší únavě, a pak musí víc brzdit a o to víc to bolí,“ říká Radiožurnálu o běhání z kopce a do kopce jedenáctinásobný vítěz Moravského ultramaratonu Daniel Orálek.

Souhlasí s ním i méně zkušený běžec Honza Čapek: „Seběhy jsou těžké, protože je nemám natrénované a bolí mě z nich předek nožiček. Potom je to už fakt bolavé.“

Běh do kopce ultramaratonce pochopitelné také bolí, není ale tak technicky náročný: „Je to jednodušší, člověk přinejhorším zpomalí, napije se, odpočine si a není to taková křeč,“ dodává Čapek.

Účastníky Moravského ultramaratonu čeká při každé ze sedmi etap zhruba 900 metrů převýšení. Orálek jako lídr pořadí většinou trať zdolá za zhruba tři a půl hodiny. Na rovině má čas výrazně rychlejší, kolem dvou hodin a 40 minut. Devětačtyřicetiletý běžec závod nejen absolvuje, ale patří i do organizačního týmu.

Po výběhu do kopce si Orálek podle svých slov dokáže před nepříjemným klesáním užít moment, kdy se mu otevře pohled na krajinu: „Není to sice tak, jako kdybych tam seděl na mezi, ale určitě to vnímám a užívám si to,“ potvrzuje.

Brněnský běžec je navíc zvyklý i na výrazně větší kopce, než ty v okolí Lomnice, vesnice, kde končí každá etapa Moravského ultramaratonu: „Před třemi týdny se běžela stovka v Rakousku v Salzburku, kde je převýšení 5000 metrů, a to je mnohem drsnější než tohle,“ dodává Orálek.

Potkávat běžce a běžkyně bojující s kopcovitou tratí můžete na Brněnsku do soboty.