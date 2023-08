Strašně divoké, shodují se členové štafety po postupu do finále. Pro Šorma je výsledek zadostiučinění

Česká smíšena štafeta na 4 x 400 metrů postoupila do sobotního večerního finále mistrovství světa v atletice. Kvarteto Matěj Krsek, Tereza Petržilková, Patrik Šorm a Lada Vondrová skončilo v této mladé disciplíně v Budapešti třetí v rozběhu a to i přes spoustu strkanic, které museli sprinteři podstoupit především na předávkách, jak potvrzuje Tereza Petržilková. Budapešť 16:43 19. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít (zleva) Tereza Petržilková a Lada Vondrová | Foto: Iva Roháčková

První den soutěží na mistrovství světa v atletice se čekalo, že by do večerního finále mohl projít koulař Tomáš Staněk. To se mu nepovedlo, ale česká reprezentace v sobotu večer přesto bude mít v bojích o medaile v Budapešti své zástupce.

Poslechněte si, co říkali členové štafety na 4 x 400 metrů po kvalifikaci do finále

„Bylo to strašně divoké, spousta kolizí, každý chtěl postoupit. My jsme se s tím popasovali dobře, jsme v dobré formě, takže věřím, že jsme vydobyli to, na co jsme měli. Spousta kontaktů, předávky neprobíhaly vůbec hladce, byly tam obrovské ztráty,“ vyprávěla Radiožurnálu Sport Petržilková.

Lada Vondrová zase popsala situaci, kdy se do kolize dostala polská závodnice se svým kolegou: „Zavadila jsem o toho Poláka rukou, Patrik mi to předal a najednou přede mnou ležel člověk. Skočila jsem a pálila jsem pryč. Měla jsem ale zmapované, že ty holky Němka, Švýcarka i Francouzska jsou horší než my a vohulila jsem je až ve finiši.“

Finišmanka české štafety Vondrová se na posledních sto metrech lehce dostala přes dvě soupeřky a posunula čtveřici na přímo postupové třetí místo.

Šormova satisfakce

Německého sprintera musela přeskakovat po předávce od Patrika Šorma, který v zimě několik měsíců léčil ostruhu na patě a dokonce měl obavy o svou další kariéru.

„Je to zadostiučinění. Celé jaro jsem dřel, makal a možná to i přehnal, že jsem měl takové zadřené nohy. Teď jsem ale zpět, jsme ve finále, a proto jsem trénoval. Předávky byly hodně zmatené, to jsem dlouho nezažil, ale je to tím, že je to štafeta s holkama a rychlosti jsou odlišné. Podle mě jsem to rozběhl zbytečně rychle. Bál jsem se, aby mě nepředběhli, a trochu mi došlo. Finále ale bude úplně jiný závod a jiné nohy. Těším se na to,“ doplnil po postupu smíšené štafety do finále světového šampionátu Patrik Šorm.

Závod na 4 x 400 metrů o medaile začne ve 21.49 a stanice Radiožurnál Sport ho nabídne v přímém přenosu.