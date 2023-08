Oštěpař Jakub Vadlejch bude v neděli večer bojovat o svůj první titul mistra světa. Lídr letošních tabulek skončil na atletickém šampionátu v Budapešti v kvalifikaci třetí a mezi jeho největší soupeře budou patřit právě muži, kteří ho v pátek v závodě o postup do finále porazili. Úplně tím největším by měl být Ind Níradž Čopra, který v sezoně svými starty hodně šetřil. Budapešť 12:45 27. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jakub Vadlejch | Zdroj: Reuters

„V Dauhá letos hodil Čopra prvním hodem taky 88,60 metru, loni prvním hodem v kvalifikaci 88,30 metru. Umí to, je to u něj hodně o prvním hodu, takže ten napoví. Všichni soupeři mají slabší dny, ale bude to obrovsky těžký soupeř a nebude to žádná legrace,“ říká Vadlejch pro Radiožurnál Sport o olympijském vítězi a loňském vicemistrovi světa Níradži Čoprovi.

Oštěpaře Vadlejcha čeká boj o medaile, poprat se musí se silnou konkurencí z Indie či Pákistánu

Kromě zmíněného Čopry jsou ve finále další dva Indové a pak také třeba Pákistánec Aršad Nadím. Podle Vadlejcha stojí za vzestupem hodu oštěpem v tomto regionu mimo jiné kriket.

„Myslím, že je to hodně způsobené tím, že je pro ně kriket hodně oblíbený sport. Třeba právě Nadím hází vyloženě jako v kriketu. Má obrovské páky, prostě mu to sedí. Bude to možná černý kůň závodu,“ říká český oštěpař o druhém muži páteční kvalifikace – pákistánském atletovi Aršadu Nadímovi.

Pro Nadíma je světový šampionát v Budapešti dokonce úplně prvním oficiálním mezinárodním startem v tomto roce. Loni ale na Hrách Commonwealthu v Birminghamu ukázal své možnosti, když zvítězil výkonem 90,18 metru.

Hlavním favoritem bude ale muž, který devadesátimetrovou hranici na rozdíl od Nadíma a Vadlejcha ještě nepřekonal – v kolektivu velmi oblíbený olympijský vítěz Ind Čopra.

„Je to velice pokorný člověk, milý, není to žádný namistrovaný kluk. Právě naopak,“ líčí osmá z loňského světového šampionátu Nikola Ogrodníková, která se letos do finále oštěpu v Budapešti neprobojovala.

Kromě velkých soupeřů z Asie bude mít Vadlejch ve finále i svého tradičního soupeře – mistra Evropy Němce Juliana Webera, který patří stejně jako český atlet mezi oštěpaře s největší stabilitou výkonů.

„Je fakt, že když někdo hází skoro v každém závodě 85 metrů, tak si věří, že těch 85 hodí. Tím se vytváří sebevědomí a touha hodit dál a dál. Když má člověk výkony nahoru a dolů, tak nemůže očekávat, že zrovna na té velké akci přijde výkyv nahoru,“ doplňuje Jakub Vadlejch.

Finále oštěpařů začne na světovém šampionátu ve 20.15.