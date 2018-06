‚Bude to velký šampionát.‘ Katar za rok čeká atletické mistrovství světa, hlavní hvězdou bude výškař Baršim

Letos je to Rusko, příště za čtyři roky bude fotbalové mistrovství světa hostit Katar. Jaký to bude turnaj, si zatím asi málokdo dokáže představit. Jako vodítko bude moct posloužit atletický světový šampionát. Ten totiž malá, ale bohatá pouštní země uspořádá už za rok. A podle největší katarské hvězdy výškaře Mutaze Baršima to bude nezapomenutelné mistrovství. Ostrava 19:26 16. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mutaz Essa Baršim na ostravské Zlaté tretře | Foto: Jaroslav Ožana | Zdroj: ČTK

„Moc mě těší, že si budu moct zazávodit na domácím mistrovství světa, ne každému se to povede. Každý šampionát je něčím výjimečný a ten katarský v tom nebude jiný. Bude to velký šampionát,“ věří Mutaz Essa Baršim.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Katarská atletika je v posledních letech na vzestupu, také tato země bude za rok hostit světový šampionát. Na něm by měl být hlavní hvězdou výškař Mutaz Essa Baršim

Výjimečné bude mistrovství světa už jen tím, že poprvé v historii čeká atlety podzimní šampionát. Na přelomu září a října si obvykle užívají posezónního odpočinku, ale kvůli extrémním teplotám se v létě v Kataru závodit zkrátka nedá.

I přesto vyrazí chodci a maratonci do boje o medaile půl hodiny před půlnocí, aby jim nehrozil kolaps z horka. Dalším rizikem pro šampionát v poušti jsou prázdné tribuny na Chalífově stadionu pro téměř 50 tisíc lidí

„V 80. letech byla v Kataru atletika hodně populární. Pak ale ta silná generace odešla a přišel útlum, který skočil zhruba před pěti lety. Mám z toho velkou radost. Doma sice moc nejsem, ale když se tam dostanu, tak mě zastavují lidi na ulici a je to moc příjemné,“ povídá hvězda současného katarského sportu.

Aktuální mistr světa a stříbrný olympionik z Ria pravděpodobně do ochozů nějaké domácí fanoušky přiláká, ale v zemi bez výraznější atletické tradice čeká organizátory těžká práce, aby zajistili důstojnou atmosféru. Velkou reklamu by Baršim Kataru udělal světovým rekordem, kterému už se přiblížil na 2 centimetry.

Atletiku čeká revoluční změna v systému kvalifikace. Na velké akce se bude postupovat podle nasbíraných bodů Číst článek

„Jsem hlavně rád, že dokážu stabilně skákat 240 centimetrů. To se mi povedlo v každé z posledních pěti sezon. A tak je logické, že mi pořád někdo připomíná ten světový rekord. Nevadí mi to, je to pro mě naopak motivace, abych na sobě dál pracoval,“ dodává katarský atlet.

Baršim je tak stále druhý muž výškařské historie za téměř 25 let starým rekordem Javiera Sotomayora, 245 centimetrů. Baršim je pro katarskou atletiku výjimečný i tím, že je rodákem právě z Dauhá.

Tato malá pouštní země má kromě něj ještě jednoho mistra světa - Saif Said Šahín se ale narodil v Keni jako Stephen Cherono a pro Katar byl tak stále ještě světový rekordman na 3 kilometry překážek výhodným nákupem. A také současní elitní čtvrtkaři, Haroun a Samba mají kořeny v Africe, první v Súdánu, druhý v Mauritánii.