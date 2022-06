Vážné zranění achilovky urychlilo moje rozhodnutí o konci kariéry, říká bývalá atletka Hejnová

Andrea Sestini Hlaváčková si v talkshow Na síti povídala s bývalou atletkou Zuzanou Hejnovou. Co dělá dvojnásobná mistryně světa a bronzová olympijská medailistka v běhu na 400 metrů překážek po kariéře? Jak se těší na novou roli matky? Jaké zranění jí vystavilo definitivní stopku? Oficiální rozloučení s její úspěšnou kariérou proběhlo 31. května u příležitosti 61. ročníku Zlaté Tretry v Ostravě. Praha 15:20 29. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Jak moc byl tvůj konec atletické kariéry plánovaný?

Moc plánované to nebylo. Příroda tomu asi tak chtěla. I díky tomu, že jsem v očekávání potomka, tak bylo to rozhodování o něco lehčí.

Bylo zlomem i zranění Achillovy šlachy, které tě brzdilo i v každodenním životě?

Byl to jeden z hlavních důvodů, proč jsem byla smířená i s tím, že ukončím kariéru. Měla jsem výrůstek na patě, který dráždil achilovku a už to byla narostlá kost na kosti. Doktoři tu operaci i neradi dělají, ale musím říct, že mi to pomohlo a v normálním životě můžu v klidu fungovat.

Jak vzpomínáš na úspěšné olympijské hry, kdy jsi skvěle závodila v Londýně i v Riu?

Samozřejmě hrozně ráda, proto jsem si to ani nechtěla kazit tou v Tokiu, kde bych nebyla adekvátně připravená a zároveň by to ani nebylo s fanoušky. Na Londýn jsem se dokázala skvěle koncentrovat i proto, že se mi v tom roce nepovedlo mistrovství Evropy. Roky, kdy jsem čekala na velkou dospěláckou medaili, byly už dlouhé. Proto jsem se na Londýn dokázala tak dobře připravit.

Jaká je v současnosti úroveň české atletiky?

Určitě tam dochází k určité generační obměně a asi budeme ještě chvíli čekat na nějakého medailistu. Šikovní a mladí atleti tam určitě jsou, ale podle mě nemají ten pravý zápal, jako měla naše generace. V současnosti mají moc rozptýlení mimo atletiku, což si prostě profesionál během kariéry nemůže dovolit.

Přemýšlela olympijská medailistka o tom, že se po mateřské pauze ještě vrátí k atletice? Jaké zranění ji během kariéry trápilo nejvíce? Jak vnímala covidové období, kdy nebyla možnost závodit a ani naplno trénovat? Poslechněte si celý rozhovor s bronzovou medailistkou z Her v Londýně 2012.