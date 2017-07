Na souboj Bolta s van Niekerkem nedojde. Je příliš pozdě, říká loučící se rekordman

Tři závody - tři vítězství. I ve své rozlučkové sezoně ukazuje fenomenální Usain Bolt svou rychlost, přestože už nedominuje světovému sprintu tak jako dřív. To ale nemění nic na tom, že je stále nejpopulárnější atletickou hvězdou. Jamajčan navíc plánuje rozlučku s kariérou na srpnové mistrovství světa v Londýně, a tak každý jeho start budí velké emoce. Monako 11:21 22. července 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Usain Bolt si vítěznou stovku v Monaku užíval | Foto: Reuters | Zdroj: Reuters

Velké pozdvižení už Bolt způsobil svým loučením v červnu na rodné Jamajce v Kingstonu, pak přijel už podeváté na svou oblíbenou Zlatou tretru do Ostravy a do třetice se před světovým šampionátem představil v pátek na Diamantové lize v Monaku. A přestože tam podle aktuálních časů na stovce nepatřil k favoritům, zlepšil si letošní maximum na 9,95, po boji vyhrál a ukázal rostoucí formu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Usain Bolt se loučí s atletikou, prodloužení kariéry neplánuje

Světový rekordman ale nepředpokládá, že by po šampionátu v Londýně v kariéře nakonec pokračoval. „Můj agent mi v legraci povídal, že pokud poběžím závod po mistrovství světa v Londýně, tak to musí být něco jako bitva Mayweathera s McGregorem. Takže pochybuju, že bych se potom objevil na dráze,“ směje se jamajský světový rekordman s odkazem na očekávaný srpnový boxerský souboj.

V Londýně se chystá na začátku šampionátu na stometrovou trať a na konci na štafetu na 4x 100 metrů. Oblíbenou dvoustovku už letos kvůli náročnosti přípravy neběhá. A prý to není proto, že by se bál nové sprinterské hvězdy - světového rekordmana na 400 a 300 metrů, Jihoafričana Waydea Van Niekerka.

„Znáte mě, nikdy jsem se během těch let nebál jakékoli výzvy. Je pravda, že je to jedno z mých největších zklamání mojí kariéry, že se s ním neutkám. Je to skvělý atlet, viděl jsem ho trénovat na Jamajce a je na úžasné úrovni,“ chválí vycházející superhvězdu světové atletiky.

„Ale nebojím se ho. Miluju konkurenci, ale už je příliš pozdě, moje kariéra končí,“ dodává Usain Bolt, který časem 19 celých 19 setin sekundy pokořil před osmi lety zdánlivě nepřekonatelný světový rekord Michaela Johnsona na 200 metrů.

"Johnson neměl motivaci a já to mám stejně"

Přesto chtěl být Jamajčan ještě lepší. „Vždycky jsem chtěl překonat 19sekundovou hranici, ale prostě se během mých závodních let se v žádné sezoně nesešly perfektní podmínky. Vždycky jsem bojoval s malými nebo většími zdravotními problémy, musel jsem se dostávat ze zranění a to je podle mě důvod, proč jsem nikdy tuhle výzvu nezdolal,“ posteskl si.

Legendární Američan Michael Johnson je pro Bolta také vzorem v tom, jak ukončit kariéru. „Dokázal jsem v tomhle sportu všechno, co jsem mohl. Vždycky jsem mluvil o Michaelu Johnsonovi, který mi vysvětloval, proč odešel z atletiky, když byl na vrcholu a mohl ještě několik let závodit."

"On prostě dosáhl všech svých cílů a už mu prostě chyběla motivace do tvrdé dřiny. A já to teď mám stejně, takže jsem se rozhodl, že je čas odejít“ říká dva týdny před šampionátem v Londýně Usain Bolt, který může ke svým 11 titulům mistra světa přidat v srpnu další dva.