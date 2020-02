Jágr, Špotáková, Nedvěd. V Národní sportovní agentuře budou Hniličkovi pomáhat slavní sportovci

Pavel Nedvěd, Jaromír Jágr, Jan Železný, Radek Štěpánek a další hvězdy českého sportu budou pomáhat Národní sportovní agentuře s rozvojem sportu u nás.

Národní rada pro sport bude mít 27 členů včetně předsedy Milana Hniličky

„Na sport osobně dohlížím a doporučoval jsem, aby v té radě nebyli politici,“říká předseda vlády Andrej Babiš.

Milan Hnilička měl podle zákona jmenovat minimálně 15-ti členou Národní radu pro sport. Nakonec v ní usedne 27 mužů a žen. Vedle předsedy českého olympijského výboru Jiřího Kejvala, nebo starostky České obce sokolské Hany Moučkové, i první muži velkých svazů fotbalu, hokeje, volejbalu, atletiky nebo flortbalu, také poslanci, nebo fyziterapeut Pavel Kolář.

Milanu Hniličkovi budou s rozvojem českého sportu a nastavením dotací radit i hokejista Jaromír Jágr, bývalý fotbalista a současný viceprezident Juventusu Turín Pavel Nedvěd, olympijští vítězové Jan Železný, Barbora Špotáková a Kateřina Neumannová nebo dvojnásobný vítěz Davis Cupu Radek Štěpánek.

"Myslím, že všichni sportovci, kteří chtějí být nápomocní, tak každý má co říct. Od nich by to mělo mít váhu, protože si to prožili na vlastní kůži,“ popisuje hlavní přínos velkých sportovních hvězd Radek Štěpánek.

Kabina

První program přes který by měla Národní sportovní agentura dostávat peníze do malých klubů se už rýsuje. Zatím pod pracovním názvem Kabina. Je určen pro všechny obce do 3000 obyvatel. Pro každou bude alokováno půl miliónu korun na investice do sportovišť.

Národní sportovní agentura sice teprve doplňuje počet zaměstnanců zabydluje se v sídle na pražské Harfě, ale už teď má jasno, kdy by měla začít přijímat žádosti obcí o zařazení nejen do programu Kabina

„Doufám, že první žádosti budeme vypisovat na podzim. Naším cílem je, aby se prostředky dostávaly hned v prvních měsících příštího roku,“ věří místopředseda Národní rady pro sport Michal Janeba.