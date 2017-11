Nejlepšími třemi atlety sezóny jsou oštěpaři, anketu podeváté vyhrála Barbora Špotáková

Špotáková dokázala vyhrát už svou devátou trofej a navázala na své loňské prvenství. Česká otěpařka v letošním roce ovládla mistrovství světa pořádané v Londýně a celkové pořadí Diamantové ligy.

„Je to neuvěřitelný. K tomu se víc nedá říct. Oni mi tady říkali, že jsem jak Karel Gott na Slavících. To jsem nečekala, že letos zase budu říkat, že je to neuvěřitelný,“ řekla devítinásobná vítězka Radiožurnálu.

Atletkou roku se stává podeváté v kariéře Barbora Špotáková! Gratulujeme! #CzechAthleticTeam #AtletRoku2017 — Česká atletika (@czatletika) 11 November 2017

Druhé místo obsadil další oštěpař Jakub Vadlejch. Ten byl na londýnském šampionátu stříbrný. Za ním byl stejně jako na mistrovství Petr Frydrych.

Nejlepším trenérem byl vyhlášen Jan Železný, který dovedl k medailím ze světového šampionátu právě Vadlejcha s Frydrychem. Juniorkou roku se stala výškařka Michaela Hrubá a objevem pak dorostenecká čtvrtkařka Barbora Malíková.

Událostí, jež vůbec nesouvisela se sportovními výkony loňského roku, byla žádost o ruku přímo na pódiu. Svojí přítelkyni překážkářka Denisu Rosolovou požádal před kamerami o ruku desetibojař Adam Sebastian Helcelet.

Celkové pořadí ankety Atlet roku

1. Barbora Špotáková (oštěp), 2. Jakub Vadlejch (oštěp), 3. Petr Frydrych (oštěp), 4. Zuzana Hejnová (400 m př.), 5. Tomáš Staněk (koule), 6. Pavel Maslák (400 m), 7. Jakub Holuša (1500 m), 8. Adam Sebastian Helcelet (desetiboj), 9. Radek Juška (dálka), 10. Filip Sasínek (1500 m)