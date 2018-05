‚Nejsem jediná, kdo v tom vidí sebe.‘ Zuzana Hejnová žaluje Českou poštu kvůli své podobě na známce

Dvojnásobná mistryně světa Zuzana Hejnová vidí na známce vydané k olympijským hrám v Riu 2016 sebe. Opačný názor má ale grafik, který známku navrhl. Akademický malíř Milan Jaroš se brání, že nepoužil reálnou osobu, protože ví, že se to v České republice u žijících lidí nesmí. I na začátku nové atletické sezony tak pokračuje spor elitní závodnice s Českou poštou, ve které jde o víc než jeden milion korun. Praha 19:02 18. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká atletka Zuzana Hejnová. | Zdroj: Reuters

„Sestavil jsem ji z různých prvků. Dal jsem ji jinou pusu, oči, nos, ruku, vlasy, takže ta moje Hejnová je takový android v podstatě,“ říká pro Radiožurnál o známce grafik Milan Jaroš.

„Vidím v tom rozhodně sebe a myslím si, že nejsem jediná. Je tam spousta detailů, které jsou dost individuální a podle kterých se to dá poznat. Máme udělaný i znalecký posudek,“ oponuje Zuzana Hejnová.

Ukázka sporných bodů poštovní známky

Ukázka sporných bodů poštovní známky. | Foto: Milan Jaroš | Zdroj: Milan Jaroš

Milan Jaroš se Zuzanou Hejnovou rozhodně nesouhlasí v otázce, jestli je nejlepší domácí překážkářka na známce České pošty. A také se diví tomu, že atletka při slavnostním představování poštovní známky v červnu 2016 neměla nic proti.

„Vedle mě stála Zuzana Hejnová a usmívala se. Známka se jí líbila a neříkala nic o tom, že je na známce, nebo že by jí to nějak vadilo. Celá ta věc mě dost překvapila,“ vysvětluje Jaroš.

"Mně to vůbec nevadilo, ale nepřijde mi fér, když mě tam pozvou na odhalení známky, že to jsem já a pak tvrdí, že to já nejsem. To by si potom mohli s každým dělat, co chtějí. Byla jsem hrozně ráda, že jsem na známce já, ale oni tvrdí, že to já nejsem,“ říká česká závodnice.

Česká pošta, kterou Zuzana Hejnová zažalovala, reaguje ve stejném kontextu jako Milan Jaroš. Na známce je podle ní vyobrazena fiktivní žena složená z různých částí cizích těl, aby nemohlo dojít k jakékoli záměně s žijící osobou. A nebylo tak podle poštu nutné získat souhlas atletky.

„Není mi vůbec jasné, jak by mohla být Zuzana Hejnová poškozená. Jak říká jeden můj kamarád, docela slavný grafik, mohla by být ráda, že je na známce. To už se jí v životě nepodaří. Z mého pohledu, čistě technicky, to Hejnová není. Je to disciplína, kterou provozuje,“ upřesňuje svůj náhled na spor o jeden milion a 50 tisíc korun grafik Milan Jaroš.

„Vůbec o tom teď nic nevím upřímně. O to se starají právníci, jenom vím, že byla podaná žaloba a to je všechno, co vím. Nevím teď vůbec průběh,“ doplňuje dvojnásobná mistryně světa, překážkářka Zuzana Hejnová.