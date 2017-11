'Nejsem nervózní, věřím policii,' říká účastník newyorského maratonu. Místo na startu vyhrál v loterii

Bude to v tu chvíli možná nejlépe střežená cesta. Padesát tisíc běžců ze 125 zemí se v neděli postaví na start newyorského maratonu necelých pět dní poté, co ve městě zabíjel terorista. Hromadné odhlašování se ze závodu byste ale čekali marně, vždyť tenhle běh patří k nejpopulárnějším na světě a stojí se na něj doslova fronty. Kapacita nestačí poptávce, a tak spousta závodníků vyhrála možnost startu v loterii. New York 9:30 4. listopadu 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ian Gent, jeden z desetitisíců účastníků newyorského maratonu | Foto: Jan Kaliba

Ian Gent vlastně poběží tak trochu proti své vůli: dvakrát už si newyorský maraton vyzkoušel, pokaždé měl nárok na startovní číslo z kapacity pro pomocníky charitativních organizací. Letos se přihlásil do loterie, kterou pořadatelé musejí každý rok kvůli velkému zájmu vyhlašovat. Šance bývá jedna ku šesti a koho nevylosují ani napotřetí, má další rok účast zaručenou automaticky.

Právě takový byl Ianův taktický plán, jenže - vylosovali ho hned napoprvé. „Vybrali mě a já si říkal: Ale ne! Teď budu muset běžet! Sakra… No překvapilo mě to, ale potrénoval jsem a jsem připravený,“ říká Radiožurnálu.

Právě pomyšlení na náročnou přípravu před dalším maratonem jeho radost nejdřív tlumilo, ale z prvotního šoku už se 39letý Američan probral. „Už mě pohltilo závodní vzrušení a mám i motivaci - vylepšit svůj čas a kvalifikovat se tímhle způsobem na maraton v Bostonu. Nejsem profík, abych někde závodil o medaile, ale bostonský maraton, to je taková olympiáda amatérského běhání.“

„K tomu, abych se tam dostal, potřebuju čas tři a čtvrt hodiny, ale nejlépe ještě rychlejší, tak tři hodiny sedm minut. Myslím, že je to v mých silách, i když mám zatím osobní rekord tři hodiny dvacet šest,“ vysvětluje.

Jenže bostonský maraton, to je od roku 2013 taky závod s tragickou historií smrtelného bombového útoku, teď se navíc poběží s mementem úterního vražedného nájezdu do lidí na stezce pro cyklisty a běžce přímo tady v New Yorku a je to jen měsíc od hromadné vraždy 58 lidí při koncertě v Las Vegas.

„Jsem v pohodě, nejsem nervózní. Možná proto, že útok na maraton už tady jednou byl. A tihle lidi chtějí vzbudit strach, takže hledají vždycky něco nového, aby se dostali do titulků. Newyorská policie je kvalitní, takže se cítím v bezpečí, důvěřuju jí. Navíc diváci bývají při maratonu všímaví, pozorují, jestli se neděje nic podezřelého - jsem si jistý, že to bude dobré,“ říká před nedělním největším maratonem světa Ian Gent, jeden z jeho padesáti tisíc účastníků.

"Utíkám před problémy"

Když ho kamarádi popíchnu, řekne i důvod, proč vůbec začal běhat. „Běhám, protože tím utíkám před problémy,“ směje se. „Ne… To je otázka za milión. Je to prostě skvělý sport, při kterém můžeš překonávat své vlastní výzvy a klást si cíle. A taky výborný způsob, jak si prohlédnout tohle nádherné město, nejlepší na světě,“ vyznává se New Yorku.

„Třeba v Los Angeles lidi moc nefandí, ale tady ano, všude podél trati. A pak najednou přijde most z Queensu, kam diváci nesmějí, všechno ztichne a ty najednou slyšíš jenom dusot té spousty nohou a ozvěnu mostu pod nimi. To je asi šestnáctá míle, tam ten pravý maraton začíná. Vyběhneš z mostu na První avenue, tam je pokaždé nejvíc diváků, kteří blázní, a ty uháníš pořád na sever po Manhattanu, těší se Ian Gent.

Spolu s ním bude v neděli po půl třetí českého času na startu víc než 50 tisíc dalších běžců, včetně české olympioničky Evy Vrabcové-Nývltové.