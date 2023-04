‚Vnímám světlo a tmu.‘ Pražský půlmaraton zvládl i nevidomý běžec Zmeškal, s časem je spokojený

Ani to, že prakticky nevidí, neodrazuje Ondřeje Zmeškala od toho, aby se aktivně účastnil velkých sportovních akcí. Na půlmaratonu si v sobotu vylepšil osobní rekord a pomohl mu k němu i trasér Petr Toušek, pro kterého to byla premiéra v této roli.

„Nejtěžší je začátek, když vybíháte a okolo vás je mnoho lidí. To je potřeba dávat pozor, aby Ondra o někoho nezakopl. Tam jsme se drželi co nejblíže, Ondra se mě držel za ruku a za loket. Když už se to rozvolnilo a měli jsme prostor, tak jsme měli šňůrku nataženou a Ondra se držel jen toho a byl zhruba půl metru ode mě na gumičce,“ popisuje Petr Toušek souhru netradiční dvojice na Pražském půlmaratonu, která si doběhla pro skvělý čas 1 hodina 32 minut a 13 sekund a nechala za sebou drtivou většinu z 12 tisíc startujících.

Obavy o výkonnost

Trasér a zároveň spoluběžec Toušek měl obavy, aby svoji výkonností nevidomému Zmeškalovi vůbec stačil.

„Upřímně jsem se toho dost obával, abych to Ondrovi nezkazil, protože on cílil na 1:30. Říkal jsem si, že nevím, jestli to nebude 1:39. Já už jednou pod hodinu a půl zaběhl, ale dlouho už jsem neběhal. Chtěl jsem na Ondru mluvit. A když budu mluvit, tak jak to bude vypadat. Šel jsem tak na své hraně možností na 1:32, abych řekl pravdu,“ svěřil se po závodě před Rudolfinem trasér Petr Toušek, který byl na více než 21 kilometrů dlouhé trati očima Ondřeje Zmeškala.

„Mezi českými nevidomými sportovci je to jeden z nejrychlejších časů na půlmaraton. Snažil jsem se dohledat, jaký je rekord, a našel jsem, že v roce 2014 to běžel Jan Bauer 1:37. Jestli mám dobré informace, tak Ondřej udělal rekord v půlmaratonu mezi českými nevidomými sportovci,“ těší traséra Touška.

Nakonec byl ale Zmeškal se službami svého vodiče a traséra v jedné osobě spokojený, protože trať společně zvládli v solidním čase.

„Odhad mého trenéra, že poběžíme za 1:32, se vyplnil, a trasér byl perfektní. Byl jsem nadšený, že jsme to Petrem zvládli,“ pochvaloval si Zmeškal, který vzápětí prozradil, jak si společně s trasérem poradili s náročnějšími pasážemi závodu.

„Pro mě byly náročnější tramvajové pásy, když člověk blbě šlápne. Samozřejmě i zatáčky ostřejší, když jsou na kostkách, tak to je trochu úskalí, ale dá se to zvládnout. Je to víceméně rovina.“

Radiožurnálu Sport také Zmeškal odhalil, jak moc velký má zrakový hendikep.

„Narodil jsem se předčasně, takže jsem odmalička viděl na jedno oko. Ve 20 letech jsem přišel o zrak na druhé oko. Teď vnímám světlo a tmu. Mám tmavo před očima,“ dodává nevidomý běžec Ondřej Zmeškal na konci 23. ročník Pražského půlmaratonu, který podporuje nadační fond Českého Rozhlasu Světluška.