‚Nechci si přivodit zranění.‘ Oštěpařka Ogrodníková plánovala návrat k závodění, nakonec ještě počká
Oštěpařka Nikola Ogrodníková odkládá návrat mezi elitu. Bronzová medailistka z Paříže plánovala závodit brzy po porodu syna Jáchyma. K atletice se chtěla vrátit ještě letos, ale nakonec se nedostala do takové formy, aby jí při maximálním úsilí nehrozilo nebezpečí zranění.
„Ani si nedokážu představit, že bych teď v září házela. Zkoušela jsem házet z tartanu, ale chybí mi fyzická kondice a házet bez nohou nemohu. Plánovala jsem to, ale nechci si přivodit žádné zranění, protože i fyzioterapeutka mi doporučila, ať to nechám na příští rok,“ říká 35letá Nikola Ogrodníková, která trénovala a udržovala se v kondici až do posledních chvil před porodem právě s vidinou návratu na atletické stadiony.
00:00 / 00:00
Poslechněte si, co říká oštěpařka Nikola Ogrodníková o návratu k závodění po porodu
„Už večer si nachystám věci na běhání nebo na něco jiného a ráno, když ho nakojím, tak usne a pak jdu rychle běhat nebo cvičit. Je to vždycky taková rychloakce, abych to vše zvládla, protože on moc nespí,“ přibližuje česká reprezentantka, jak zvládá skloubit sport a péči o syna.
„Nevím, jak bych to vysvětlila, protože jsem se s tím setkala poprvé a nevěřila jsem, že tělo bude fungovat jiným způsobem. Tvrdě jsem makala, protahovala se a každý den jsem se budila a přišla si jako prkno. Vazy se dávaly dohromady a pánev nebyla ve stejné pozici jako předtím, hodně mě bolely záda, protože pořád držíte v ruce miminko,“ pokračuje maminka čtyřměsíčního Jáchyma s tím, že se po šestinedělí snažila co nejrychleji vrátit.
Vadlejch kvůli zranění stihl před mistrovstvím světa jen dva závody. V Tokiu přesto věří v úspěch
Číst článek
A mrzelo ji, že nemohla obhajovat republikový titul na šampionátu v Jablonci na konci srpna.
„Celý rok jsem nedala nic a závody mě minou, tak jsem z toho byla trochu smutná. Máme ale doma zdravého chlapečka, tak nemohu mít všechno, bylo by to až moc velké přání,“ přemítá Ogrodníková.
„Už to, že jsem měla medaili, pak otěhotněla, tak to byl zázrak, že to bylo tak dobře načasované. V listopadu chci normálně začít, jak jsem byla zvyklá, a ne tak, že budu dohánět nějaké manko. Dělám si nástavbu, abych mohla v listopadu začít normálně trénovat,“ vysvětluje olympijská medailistka, oštepařka Nikola Ogrodníková, která ve čtvrtek přišla podpořit děti z dětských domovů na charitativní akci Legendy a hrdinové v Praze.