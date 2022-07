Oštěpařka Ogrodníková skončila ve finále mistrovství světa osmá, nejdelší hod předvedla Australanka

Vicemistryně Evropy z roku 2018 Ogrodníková ho zahájila krátkým pokusem těsně za 54 metrů a až třetím hodem dlouhým 59,98 metru zachraňovala postup mezi nejlepších osm.

Oštěpař Vadlejch si zajistil účast ve finále mistrovství světa, z kvalifikace postoupil prvním pokusem Číst článek

„Jsem za to ráda, jsem ráda, že jsem přehodila i šedesátimetrovou hranici. Trochu se to ve mě bije, protože vždycky, když jdete do finále, tak chcete hodit daleko, ale osmé místo na světě je dobré. Lépe jsem se na šampionátu ještě neumístila,“ řekla Ogrodníková Radiožurnálu.

Svěřenkyně Jana Železného, jež před závodem bojovala s nachlazením, až v závěrečné sérii poprvé poslala oštěp za 60 metrů.

Medailové umístění

Na bronz stačilo 63,27 metru, které v závěrečné sérii hodila japonská svěřenkyně českého trenéra Davida Sekeráka Haruka Kitagučiová.

Rovněž šestým pokusem dlouhým 64,05 metru se na druhou příčku posunula domácí Kara Wingerová. Ta v šestatřiceti letech získala první medaili z globální akce. Titul obhájila Australanka Kelsey-Lee Barberová v nejlepším výkonu sezony 66,91 metru.