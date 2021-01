Přibrala jsem čtyři kila, přiznává oštěpařka Ogrodníková. Do přípravy nově zařadila i potápění

Svými výkony z posledních let patří oštěpařka Nikola Ogrodníková mezi potenciální hvězdy české výpravy pro letní olympijské hry v Tokiu. Vicemistryně Evropy v oštěpu před startem letošní sezony se cítí ještě silnější než v těch minulých může za to i její nový netradiční koníček. Ostrava 11:46 12. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nikola Ogrodníková. | Foto: Ciro De Luca | Zdroj: Reuters

Přibrala čtyři kila a i to by jí mohlo pomoct k vysněné medaili z olympiády v Tokiu. Oštěpařka Nikola Ogrodníková upravila svoji hmotnost po domluvě s trenérem Janem Železným a oblíbila si nevšední koníček.

Koule a medicinbaly dopadají na zem nymburské haly a na první oštěpařské pokusy si Nikola Ogrodníková musí počkat až vyrazí tréninková skupina Jana Železného daleko na jih.

Už v pátek jí čeká cesta do tradiční destinace – Jihoafrické republiky – kde se bude do dubna připravovat na vrchol sezóny.

„Trošičku mám ještě v hlavě, že se bojím nebo spíš obavu, že se to zhorší a pošlou nás domů jako loni. Pořád ale věřím, že to tak nebude. Statistiky jsem přestala sledovat, přijde mi to bezvýznamné a snažím se žít život, který jsem žila předtím a nestresovat se,“ povídá na konci soustředění v Nymburce Nikola Ogrodníková před dlouhou cestou na jih Afriky.

Potápěním k lepším výsledkům

Za sebou už má fyzickou přípravu ve Špindlerově Mlýně, Turecku a také povánoční výlet do výlet hlubin.

„Byla jsem na Moravě a dokonce jsem tam připojila i trochu potápění, to mě hodně baví a pomáhá mi to. Odjela jsem do Polska, tam ještě nezavírali bazény a od nás z Moravy je to kousek. V Polsku otevřeli nejhlubší bazén na světě 45 metrů hluboký. Myslím, že mi to může pomoci k závodům s mojí hlavou,“ popisuje své nevšední zážitky česká oštěpařka.

„Každý je před závodem jinak nervózní, ale ve freedivingu jsem se dostala do stavu, že když jdu dolů tak vím, že fyzicky jsem na tom dobře. Jenže v té hloubce má člověk obavy, že nevyplave. Myslím, že podobné věci se dějí při závodě, když třeba hodím špatně, tak to hlavu nahlodává,“ myslí si Ogrodníková.

Kromě potápění ale rodačka z Ostravy zapracovala hlavně na stravovacích návycích, jak ji doporučil trenér.

„Trenér mi řekl, že jsem na oštěp moc hubená, takže jsem víc jedla a nabrala více kvalitní svaloviny. Přibrala jsem tak čtyři kila, ale moc nevím kde, protože si nepřipadám nějak větší,“ povídá s úsměvem zhruba půl roku před olympiádou v Tokiu stříbrná z evropského šampionátu v Berlíně – Nikola Ogrodníková.