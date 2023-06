Doufám, že se teď trochu chytnu, těší Ogrodníkovou stříbrná medaile. Stále však pracuje na technice

Oštěpařka Nikola Ogrodníková získala stříbro na Evropských hrách v Polsku. Výkonem 61,75 metru vyhrála v první divizi kontinentálního šampionátu atletických družstev. Zlato získala Lotyška Lina Muzeová, která ve druhé divizi hodila ve čtvrtek 62,38 metru. „Mám nový rozběh, nejsem z toho úplně nadšená,“ řekla Ogrodníková v rozhovoru pro Radiožurnál Sport. Chorzów 18:13 25. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nikola Ogrodníková | Foto: Iva Roháčková

Nikolo, na závěr jste si hrála s elektrickým autíčkem, které vozí oštěpy. To je nějaký rituál?

Rituál to není, ale ten pán, co nám vozí oštěpy, je Čech. Jednou už jsem natáčela reklamu pro atletický svaz, tam jsem si to natrénovala to ježdění, tak mi to dovolil.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s oštěpařkou Nikolou Ogrodníkovou poté, co získala stříbrnou medaili na Evropských hrách

Jak jste spokojená s výkonem?

Výkon je dobrý, řeší se body pro Česko, tak jsem snad uspěla velmi dobře a předčila jsem očekávání, které jsme potřebovali. Uvidíme, mám nový rozběh a nejsem z toho úplně nadšená, protože se to ještě musí vyházet a nemám z toho moc dobrý pocit zatím.

Jak hodnotíte výkon po technické stránce?

Jedna věc je technika a pokud tam nepřiběhnete dobře, špatně se z toho odhazuje. Nemám to tolik naběhaný, je to teprve čtvrtý závod s tím novým rozběhem. Pár hodů jsem měla dobrý pocit, ale ještě to vezme nějaký čas.

V čem je rozběh jiný?

Ke konci jsme přidali jeden a půl oštěpu, což jsou necelé tři metry. Je to malá změna, minulý rok jsme měnili rytmus, to je větší zásah. Mě každá změna trvá, neadaptuji se rychle. Doufám, že tímhle závodem se trochu chytnu a začne to růst tím správným směrem.

No stopping Nikola!



Nikola Ogrodnikova wins the javelin for Czech Republic in #Silesia2023 with 61.75m.



(@olympijskytym) pic.twitter.com/SyFLWpdIQW — European Athletics (@EuroAthletics) June 25, 2023