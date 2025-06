Čopru čeká premiéra na Zlaté tretře. ‚Je tady spokojený,‘ říká indickém oštěpaři trenér Železný

Mít na světě miliardu fanoušků, to se poštěstí málokomu. Indický olympijský vítěz v hodu oštěpem Níradž Čopra to tak má. Pobytu doma se proto trochu vyhýbá, aby měl klid na přípravu. Většinu roku pobývá v Evropě, poslední dobou hlavně v Praze a Nymburce, a to díky spolupráci s českou legendou Janem Železným. Ostrava 16:09 23. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Níradž Čopra | Zdroj: Profimedia

Indický oštěpař Níradž Čopra se už v Ostravě připravuje na úterní start na mítinku Zlatá tretra. Olympijský vítěz z Tokia se tam představí vůbec poprvé.

„Lidé mě poznávají a nemohu říct, jestli je to dobře, anebo špatně. U nás jsou lidé hodně kontaktní a někdy jsem unavený,“ říkal Níradž Čopra po příjezdu do Ostravy.

V této sezoně začal spolupracovat s Janem Železným, legendou tohoto sportu, a popularita oštěpu a atletiky v Indii je dobrou zprávou.

„Pro ten oštěp a pro ty vrhy je to strašně moc důležité. Níradž otevřel další dveře do jiných zemí a je to strašně důležité pro celou atletiku,“ myslí si Železný.

„Je dobře, že díky mě poznávají Indové i jiné sporty, než jen kriket. Třeba atletiku. Bylo by divné, kdybych teď říkal, že je mi to nepříjemné, když v době, kdy jsem byl nikdo, tak jsem chtěl, aby mě lidé znali a znali náš sport,“ říká indický atlet.

Po Zlaté tretře se bude Čopra chystat na mistrovství světa v Tokiu a bude to výhradně v Praze a Nymburce.

„Je tady spokojený. Tím, že mě tady znají, tak nám vycházejí vstříc i v Nymburce, že když jsme řekli, že chceme nějaké jídlo udělat jinak, tak nám ho udělali jinak, takže to je fajn spolupráce,“ vysvětluje oštěpařský světový rekordman Železný.

Hotel místo domova

Čoprův kočovný život by Železný žít nechtěl, ale teď se indický hrdina usadí v Česku.

„S těma kuframa, to se mi ani nevejde do auta, když to převážíme někam jinam. Takhle žít, to je strašné. Hotely, hotely, ubytování... teď přemýšlí, že si pronajme nějaký byt, aby nebyl jen na hotelu a mohli si s manželkou normálně uvařit. Aby měl pocit, že žije v klidu a nejen na hotelech,“ prozrazuje Železný.

S rodinou Čopry už se zná a snaží se, aby byla spokojená.

„Má super manželku, hrozně fajn. Ona byla jedna z nejlepších mladých hráček v tenise a teď studuje v Americe. Tenis hrozně moc miluje a říkala, že byla kdysi na turnaji v Čechách a dokonce snad hrála i s Markétou Vondroušovou, tak jsem jí říkal, že mám známé okolo tenisu. Už si dokonce i v Nymburce zahrála, tak byla snad spokojená,“ doplňuje Jan Železný.

Ten se 5. července vypraví se svým svěřencem do indického Bengalúru, kde se bude konat první ročník atletického mítinku Níradž Čopra Classics. Zatím jen s oštěpařskou špičkou.