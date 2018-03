Nový světový rekord a páté české místo. Světový šampionát uzavřela mužská štafeta na 4x400 metrů

Pánové, gratulace k finálové účasti a pátému místu. Michale, jak moc jste před svým prvním úsekem myslel na to, že tady na šampionátu dost často vylučují závodníky za přešlapy z drah. Koneckonců Pavel Maslák by mohl vyprávět. Ten díky tomu namísto bronzu slavil zlatou.

Michal Desenský: Měl jsem to v hlavě jenom, než jsem zakleknul do bloků a potom už se na to člověk nemůže soustředit a běží. Při tom běhu už to moc kontrolovat nejde.

První úsek bývá hodně kontaktní. Musel jste si nějak hlídat lokty soupeřů?

Desenský: Musel jsem hlídat, ale bohužel nepohlídal. Mě překvapil ten Brit, nacpal se tam a mojí hloupostí, že jsem si to nepohlídal. Nezatáhnul jsem trochu ještě víc.

Patrik Šorm, tradiční článek mužské štafety. Jak vy hodnotíte svůj úsek?

Patrik Šorm: Měl jsem tam mezeru a nechal jsem se strhnout davem, že jsem to podle mého rozběhl moc rychle a k závěru už jsem neměl tolik sil. Přeci jenom už tady mám něco v nohách a ty síly ke konci chyběly.

Na co člověk myslí, když má před sebou deset metrů a ta mezera se nezmenšuje. Naopak možná ještě lehce narůstá.

Šorm: Není to nic příjemného. V hlavě vám běží spousta variant. Člověk to nechce přepálit, ale zároveň to chce co nejdřív stáhnout, aby to předal na nějakém dobrém fleku, nebo aspoň v kontaktu. Musí si to co nejrychleji vyhodnotit a s tím nějak pracovat.

Filipe, vy za sebou máte první světové finále a rovnou se světovým rekordem. Poláci se totiž ve finiši dostali před Američany. Co na to říkáte?

Filip Šnejdr: Závod to byl rychlý. Říkáte první světové finále, pro mě je to vlastně vůbec první dospělá akce, když pominu soutěž družstev. Je to svět, mnohem víc než Evropa a štafeta super.

Pro vás určitě. Vy jste ten náskok soupeřů, konkrétně Velké Británie, dost stáhl.

Šnejdr: Trošku jsem to stáhnul. Nevím, jak to bylo rychlé. Zeptám se pak trenérů. Mně se ve štafetě běhá úplně jinak než v individuálním závodě. Jak držím ten kolík, tak mi přijde, že tam dávám ty ruce a běžím lépe.

Poslední úsek a trojnásobný halový mistr světa v řadě, Pavel Maslák. Kolik sil zbylo na dnešní štafetu?

Pavel Maslák: Myslím si, že nakonec zbylo docela dost. Nevím tedy, jak to bylo rychlé, ale myslím si, že jsem běžel docela rychle ten poslední úsek. Brit za to docela tahal a myslím, že i docela stahoval. Teď mě pekelně bolí nohy, ale z toho se vyspím a vyklušu. Do přípravy to bude dobrý.

Finiš to byl strhující. Američané s Poláky se přetahovali do posledních metrů, stejně tak jste se vy přetahoval s britským závodníkem. Kdybyste dokázal popsat ze svého pohledu finiš.

Maslák: My jsme se s tím Britem blížili do rovinky, tipuju takových 60, 70 metrů do cíle a fanoušci začali hodně řvát. Což jsem pochopil, že fandili Britovi. V tu chvíli je jedno komu fandí, hlavně ať je tam řev a taky mě to povzbudilo k tomu, abych běžel rychleji a podařilo se mi to.