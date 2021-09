Přijde britská štafeta o olympijské stříbro? Další analýza potvrdila Ujahův pozitivní dopingový test

Pozitivní dopingový test člena stříbrné britské štafety v běhu na 4x100 metrů z olympijských her v Tokiu Chijindua Ujaha potvrdila i analýza vzorku B. Mezinárodní testovací agentura proto jeho případ nahlásí sportovní arbitráži CAS, která by měla rozhodnout o případné diskvalifikaci týmu. Londýn 18:19 14. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Britský sprinter Chijindu Ujah | Foto: Mike Egerton | Zdroj: Reuters

Pokud by CAS rozhodl o diskvalifikaci britské štafety, přijde Ujah i jeho reprezentační kolegové Zharnel Hughes, Richard Kilty a Nethaneel Mitchell-Blake o stříbrné medaile.

Na druhé místo by se posunula Kanada, bronz by nově připadl sestavě Číny.

Případem by se pak dál zabývala Jednotka pro bezúhonnost atletiky, která by rozhodla o dalším postihu. Sedmadvacetiletý sprinter má od olympijských her předběžně zastavenou činnost.

Ujahův vzorek odebraný v Tokiu obsahoval zakázané látky ostarin a S-23, což jsou selektivní modulátory receptoru androgenu (SARM) a pomáhají při tvorbě svalové hmoty. Mají tak podobné účinky jako steroidy.