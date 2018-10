Třináctá česká medaile z olympiády mládeže. Oštěpař Florian získal bronz a vylepšil svůj osobní rekord

Oštěpař Martin Florian získal bronz na olympijských hrách mládeže a na konto české výpravy v Buenos Aires přidal třináctou medaili. Šestnáctiletý atlet, který ještě nedávno hrál fotbal, si výkonem 76,24 metru vytvořil nový osobní rekord. Buenos Aires 8:56 17. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Medailisté ze soutěže oštěpařů na olympiádě mládeže, zleva Argentinec Gustavo Agustin Osorio, Topias Laine z Finska a Martin Florian | Foto: Gabriel Heusi for OIS/IOC

Florian ozdobil cenným kovem poslední atletickou disciplínu s českým zastoupením na hrách v Argentině. Na bronzovou pozici se posunul v druhé části soutěže, v součtu zůstal za stříbrem domácího Gustava Agustina Osoria o čtyři centimetry. Vyhrál Fin Topias Laine.

„Bylo to hodně těsné, ale říkám si: bronzová nebo stříbrná, já jsem teď neuvěřitelně šťastný. Trochu mě to mrzí, ale nevadí mi to,“ řekl Florian, jenž se věnuje disciplíně jen krátce.

„Jsem původně fotbalista, ještě do léta jsem pravidelně hrál za FK Jablonec. Hodu oštěpem jsem se začal pořádně věnovat až loni v září. Na školních závodech jsem házel krikeťákem a hodil jsem fakt daleko. Tak se mě učitelé ptali, jestli bych nechtěl zkusit hod oštěpem. No tak jsem to zkusil,“ vysvětlil.

Další medaili může dnes přidat boxer Daniel Mikušťák, jenž nastoupí do ringu k duelu o bronz v kategorii do 91 kg. Těsně pod stupni vítězů čtvrtá skončila sprinterka Barbora Šplechtnová na dvoustovce.